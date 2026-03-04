Obesidade: quando o corpo pede escuta e cuidado, alerta Dr. Mattar

A obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Ela provoca acúmulo excessivo de gordura corporal. Esse excesso compromete o funcionamento do organismo. Além disso, aumenta o risco de várias doenças graves. Por isso, médicos tratam a condição como problema de saúde pública.

No dia 4 de março, celebra-se o Dia Mundial de Combate à Obesidade. A data reforça a importância da conscientização. Além disso, a data fortalece ações para combater o estigma social que ainda cerca a condição. Nesse contexto, especialistas compartilham conhecimento, alinham estratégias e atuam de forma integrada, com mais articulação e sinergia em torno dessa agenda global de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade. No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram avanço preocupante. Portanto, informação qualificada se torna essencial.

Como os médicos diagnosticam a obesidade

Profissionais utilizam o Índice de Massa Corporal. O IMC divide o peso pela altura ao quadrado.

Valores iguais ou superiores a 30 indicam obesidade. Entretanto, médicos analisam outros critérios complementares. Assim, garantem avaliação mais precisa.

Eles avaliam circunferência abdominal e distribuição de gordura. Além disso, investigam histórico médico detalhado. O exame clínico identifica pressão alta e diabetes. Consequentemente, o diagnóstico considera o contexto individual. Cada paciente exige abordagem personalizada.

Principais causas da obesidade

A obesidade envolve múltiplos fatores. Primeiramente, genética influencia metabolismo e apetite. Além disso, alterações hormonais impactam regulação energética. Fatores ambientais também contribuem significativamente. Portanto, o problema ultrapassa escolhas individuais.

O estilo de vida moderno intensifica o cenário. Alimentos ultraprocessados dominam a rotina alimentar. Além disso, sedentarismo e excesso de telas reduzem gasto calórico. Privação de sono e estresse agravam o quadro. Assim, o conjunto favorece ganho de peso progressivo.

Sintomas e complicações associadas

A obesidade não apresenta sintomas específicos. No entanto, o aumento de peso é evidente. Além disso, pacientes relatam cansaço frequente. Falta de ar surge durante esforços simples. Problemas de sono, como apneia, também aparecem.

O excesso de peso sobrecarrega articulações. Consequentemente, dores na coluna e nos joelhos se intensificam. A condição eleva risco de Diabetes Tipo 2. Também aumenta probabilidade de hipertensão e doenças cardiovasculares.Portanto, o impacto vai além da estética.

Tratamento exige estratégia integrada

O tratamento envolve mudança de hábitos. Primeiramente, o paciente adota alimentação equilibrada. Ele prioriza frutas, verduras e proteínas magras. Além disso, reduz açúcares e ultraprocessados. Assim, melhora qualidade nutricional.

A atividade física também desempenha papel central. Especialistas recomendam 150 minutos semanais de exercício moderado. Além disso, incluem fortalecimento muscular regular. O acompanhamento multiprofissional fortalece resultados. Nutricionistas e psicólogos oferecem suporte contínuo.

Medicamentos modernos ampliam alternativas terapêuticas. Fármacos como semaglutida e tirzepatida regulam apetite. Entretanto, médicos devem prescrever e acompanhar o uso. Produtos irregulares oferecem riscos relevantes. Portanto, orientação especializada é indispensável.

Quando a cirurgia bariátrica é indicada

Casos graves podem exigir cirurgia bariátrica. O procedimento reduz peso e melhora doenças metabólicas. No entanto, exige avaliação rigorosa. O paciente precisa de acompanhamento prolongado. Assim, a decisão deve ser individualizada.

O Dr. André Mattar, cirurgião bariátrico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, coordena o programa de cirurgia bariátrica do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Ele afirma que a obesidade não é falta de disciplina. Segundo ele, a medicina reconhece a doença como complexa. Portanto, o tratamento deve respeitar essa complexidade. A abordagem correta salva vidas. Conforme análise do Dr. Mattar, o estigma da obesidade ainda gera preconceito e julgamentos injustos, que ignoram a complexidade da doença. Ao mesmo tempo, é preciso evitar sua glamourização, pois o excesso de gordura corporal traz riscos reais à saúde.

Prevenção começa hoje

A prevenção reduz riscos futuros. Primeiramente, adote alimentação equilibrada. Além disso, mantenha rotina ativa regularmente. Reduza tempo de tela e priorize sono adequado. Pequenas mudanças geram grandes impactos.

Reconhecer o que é obesidade representa o primeiro passo. Ignorar o problema não protege a saúde. Ao contrário, informação e ação transformam trajetórias. Portanto, buscar ajuda demonstra responsabilidade. Cuidar do corpo significa investir na própria vida.

