Obstetra pode salvar vidas na gestação: entenda como
A atuação qualificada do obstetra salva vidas e reduz riscos na gestação.
A mortalidade materna ainda desafia o Brasil. Apesar dos avanços, o risco persiste. Por isso, o obstetra atua como peça-chave em toda a gestação. Desde o início, ele monitora a saúde da mulher. Em seguida, ele identifica riscos e orienta decisões seguras. Assim, ele reduz complicações e melhora resultados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Atualmente, entre 20% e 30% das gestações apresentam alto risco. Diante disso, o acompanhamento contínuo se torna indispensável. Portanto, o pré-natal não deve ser apenas acessível. Ele precisa ser eficiente, atento e personalizado.
Leia também – Crises globais fazem jovens repensarem a maternidade em um mundo instável
Pré-natal: ponto de partida para salvar vidas
O pré-natal organiza encontros estratégicos. Nesse momento, o médico investiga doenças pré-existentes. Ao mesmo tempo, ele avalia o contexto social da gestante. Consequentemente, ele detecta problemas de forma antecipada.
Entre os principais riscos, destaca-se a hipertensão. Ela lidera as causas de morte materna no país. Por esse motivo, o controle rigoroso faz diferença direta nos desfechos. Além disso, o profissional acompanha sinais clínicos com precisão. Dessa forma, ele evita agravamentos silenciosos.
Principais causas e prevenção
As causas de mortalidade materna se relacionam diretamente à gestação. Entre elas, surgem pré-eclâmpsia, hemorragias e infecções. Também aparecem complicações ligadas a abortos.
Durante o parto, condições como anemia elevam os riscos. Portanto, o cuidado começa muito antes desse momento. Se a gestante chega fragilizada, ela enfrenta maiores chances de complicações. Assim, o acompanhamento contínuo reduz perigos.
No pós-parto, a atenção precisa aumentar. Infecções lideram causas nesse período. Logo, qualquer sinal exige investigação imediata. Febre não deve ser ignorada. Pelo contrário, ela indica possível complicação.
Desafios na assistência obstétrica
Embora o acesso ao pré-natal supere 90%, a qualidade ainda preocupa. Em muitas regiões, faltam exames e equipes completas. Além disso, a estrutura limita o atendimento adequado.
Em áreas vulneráveis, a ausência de UTI e analgesia agrava o cenário. Portanto, a assistência se fragiliza. Mesmo com profissionais capacitados, a falta de recursos compromete o cuidado.
Caminhos para reduzir a mortalidade materna
O Brasil precisa investir em qualificação. Primeiramente, deve ampliar o pré-natal especializado. Em seguida, deve fortalecer a rede de atendimento. Ao mesmo tempo, deve reduzir desigualdades regionais.
Além disso, profissionais precisam atuar de forma integrada. Assim, o cuidado se torna mais seguro. Consequentemente, o país avança na redução dos índices.
Por fim, a redução da mortalidade materna exige compromisso coletivo. Cada etapa do cuidado importa. Portanto, quando o obstetra atua com qualidade, vidas são preservadas.
Com base em dados do portal Febrasgo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726