ONG Conta a Gota: pequenas ações, grandes transformações

A ONG Conta a Gota nasceu em março de 2020, idealizada pela psicóloga Deuseni Depólo. Desde o início, o projeto promove apoio social a famílias vulneráveis. Além disso, a iniciativa atua de forma independente. Ou seja, não se vincula a instituições religiosas ou políticas. Assim, a ONG mantém autonomia e foco em quem mais precisa.

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O nome, portanto, carrega um significado forte. Ele representa a força das pequenas atitudes. Dessa forma, cada gesto de amor gera impacto real. Durante a pandemia da Covid-19, a ONG adaptou suas ações rapidamente. Assim, distribuiu cestas básicas e kits de enxoval. Consequentemente, atendeu famílias em momentos de grande necessidade.

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Atualmente, a ONG retomou seu propósito inicial. Além disso, conta com cerca de 50 voluntários engajados. Dessa maneira, a ONG desenvolve três projetos principais. Em março de 2026, a instituição celebra seis anos de atuação. Portanto, reforça seu compromisso com a transformação social.

Fonte: Redes Sociais

Projetos que transformam realidades

A ONG organiza suas ações em três frentes estratégicas. Assim, amplia o alcance e fortalece o impacto social.

Projeto Transformação

Esse projeto oferece acompanhamento contínuo às famílias. Além disso, voluntários orientam e incentivam autonomia. Consequentemente, muitos participantes acessam oportunidades de trabalho. Assim, o apoio vai além da ajuda imediata.

Esse projeto oferece acompanhamento contínuo às famílias. Além disso, voluntários orientam e incentivam autonomia. Consequentemente, muitos participantes acessam oportunidades de trabalho. Assim, o apoio vai além da ajuda imediata. Projeto Colinho

Esse projeto atende mães e bebês em situação de vulnerabilidade. Além disso, a equipe monta kits completos de enxoval. Dessa forma, famílias cadastradas e hospitais parceiros recebem suporte. Portanto, mães enfrentam momentos delicados com mais dignidade.

Esse projeto atende mães e bebês em situação de vulnerabilidade. Além disso, a equipe monta kits completos de enxoval. Dessa forma, famílias cadastradas e hospitais parceiros recebem suporte. Portanto, mães enfrentam momentos delicados com mais dignidade. Projeto Cesta Básica

Esse projeto garante alimentos essenciais às famílias. Assim, reduz a insegurança alimentar. Além disso, promove dignidade e segurança no dia a dia.

Evento solidário fortalece o Projeto Colinho

Agora, a ONG promove um evento especial na comunidade. O Café Solidário convida a população a participar. Além disso, a ação incentiva a doação de roupas de bebê. Portanto, fortalece diretamente o Projeto Colinho.

O evento acontecerá no dia 28 de março

no dia 28 de março O horário será das 15h às 17h

das 15h às 17h O endereço é Rua Ozires de Almeida Freitas, 52, Vila Rica

Além disso, voluntários apresentarão os projetos da ONG. Assim, visitantes conhecerão histórias reais de transformação.

Como participar e ajudar

Qualquer pessoa pode contribuir com a causa. Basta doar roupas e itens de enxoval. Além disso, a ONG recebe doações em sua sede. Também é possível entregar itens na loja parceira Galera Animal.

Interessados podem se tornar voluntários. Além disso, empresas podem firmar parcerias sociais. Para contato:

Instagram: @contaagota

@contaagota WhatsApp: (28) 99927-3751 (apenas mensagens)

Portanto, cada gesto fortalece essa corrente do bem.

Com base em informações de Cristhiane Oggione, via ONG Conta a Gota – Redes Sociais.