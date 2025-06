Ozempic e Wegovy podem proteger o cérebro, diz estudo

Pesquisadores da Universidade Case Western Reserve, nos EUA, analisaram 1,7 milhão de pacientes com diabetes tipo 2. O objetivo consistiu em comparar os efeitos da semaglutida — princípio ativo do Ozempic e Wegovy — com outros sete medicamentos indicados para a doença.

Com uso semanal, os pacientes que receberam semaglutida apresentaram menor risco de desenvolver demência. Os efeitos protetores de Ozempic e Wegovy surgiram com mais intensidade entre mulheres e pessoas idosas. Os dados, publicados no Journal of Alzheimer’s Disease, indicam benefícios além do controle glicêmico e da perda de peso.

Entenda por que a diabetes agrava o risco

Conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes, o diabetes tipo 2 pode provocar alterações na estrutura vascular e prejudicar a sinalização da insulina. Esses fatores aceleram a neurodegeneração, o que aumenta as chances de demência.

Por isso, médicos recomendam mudanças nos hábitos alimentares e no estilo de vida como formas preventivas. Agora, a semaglutida desponta como possível aliada nesse processo.

Resultados de Ozempic e Wegovy animam

Apesar dos resultados positivos, os cientistas destacam a necessidade de mais estudos. Os testes ainda não confirmam o efeito neuroprotetor com total segurança. No entanto, os dados oferecem uma nova esperança. O diagnóstico precoce continua essencial para conter a progressão da doença.