Ozempic no SUS após quebra de patente em 2026

Conforme endocrinologistas, a queda da patente dos medicamentos Ozempic e Wegovy deverá ocorrer em 2026. Ambos utilizam a substância semaglutida para tratar diabetes tipo 2 e obesidade.

Queda de patente do Ozempic favorece acesso no SUS

A quebra da patente permite a produção de medicamentos genéricos, o que reduz os custos. Dessa forma, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá incorporar esses remédios e ampliar o acesso da população.

Atualmente, esses tratamentos possuem preços elevados, o que impede grande parte dos pacientes de usá-los. No entanto, a partir da liberação para produção genérica, o cenário deve mudar.

Benefícios diretos da semaglutida

A semaglutida, presente no Ozempic e no Wegovy, ajuda no controle da glicemia, no emagrecimento e na redução de riscos cardiovasculares. Além disso, estudos demonstram que ela melhora a qualidade de vida de pacientes com diabetes e obesidade.

O que esperar daqui para frente?

Logo após a queda da patente, o governo poderá negociar a inclusão dos medicamentos no SUS. Assim, milhões de brasileiros terão acesso ao tratamento, promovendo mais saúde, prevenção e qualidade de vida.Depois da queda da patente, outros laboratórios passarão a produzir o medicamento. Com mais concorrência, a tendência é de que o preço do medicamento diminua.