PAI-HIFA: 90% dos casos são leves; use certo e evite superlotação

Com a queda das temperaturas, aumentam os casos de doenças respiratórias em crianças. Como ocorre todos os anos entre abril e julho, o Pronto Atendimento Infantil (PAI) – Hifa enfrenta alta demanda. No entanto, muitos desses atendimentos envolvem quadros leves que poderiam ser resolvidos em Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Alta demanda e uso indevido do PAI-HIFA

Conforme o coordenador da pediatria, Dr. Josemar Simões Carrero, a maioria dos atendimentos recentes é de baixa complexidade. Muitos pais, por medo ou falta de informação, procuram diretamente o hospital, mesmo diante de sintomas leves.

Essa conduta sobrecarrega o serviço e aumenta, dessa forma, o tempo de espera para casos realmente graves. O Hifa, por sua vez, segue a classificação de risco, priorizando, assim, quem mais precisa.

Sinais de alerta: quando procurar o PAI-Hifa

De acordo com as regras, a ida ao Pronto Atendimento Infantil do Hifa deve ocorrer somente em casos de média ou alta complexidade. Fique atento a sinais como:

Febre alta persistente

Dificuldade para respirar

Prostração ou palidez

Falta de apetite significativa

Esses sintomas indicam necessidade urgente de atendimento especializado.

Casos leves? Vá à Unidade Básica

Crianças com febre recente, tosse leve e sem outros sintomas graves devem ser levadas à UBS. Nessas unidades, profissionais capacitados prestam, principalmente, os primeiros cuidados, iniciam o tratamento e acompanham o quadro clínico.

Colaboração é essencial

O Hifa reforça seu compromisso com a saúde infantil e pede a colaboração da comunidade. Ao usar os serviços de forma consciente, todos garantem atendimento rápido e eficaz para quem realmente precisa.