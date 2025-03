Papa Francisco: 12 anos de papado?! Saiba a situação do pontífice

O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, viveu momentos de grande desafio em sua saúde, mas continua a demonstrar resiliência. Recentemente, ele enfrentou um quadro complicado de pneumonia bilateral, resultado de uma infecção polimicrobiana. No Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, o pontífice passou a receber ventilação mecânica durante a noite e oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia.

A recuperação do Papa

Embora seu quadro de saúde ainda seja complexo, as últimas atualizações médicas indicam que o Papa hoje amanheceu se sentindo melhor e conversando com várias pessoas. De acordo com a agência de notícias do Vaticano, “mesmo com a boa resposta à fisioterapia respiratória e motora contínua, será necessário que o Papa Francisco continue em ambiente hospitalar por mais dias”, referindo-se ao quadro de saúde do pontífice.

O legado de Francisco

Além de sua recuperação, o Papa Francisco também se prepara para celebrar seu aniversário de eleição, que acontecerá no dia 13 de março. Para marcar a data, uma missa será celebrada em Roma, destacando os doze anos de dedicação à Igreja Católica. Seu impacto vai além da religião e de sua posição como líder; ele é grande referência histórica.

