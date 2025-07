Paralisia cerebral – conheça doença e saiba lidar com ela

A paralisia cerebral constitui grupo de distúrbios motores causados por lesão no cérebro, geralmente antes, durante ou logo após o nascimento. Essa condição provoca dificuldades na postura, no controle dos movimentos e no equilíbrio.

Principais causas

Prematuridade extrema: nascimento antes de 32 semanas aumenta risco de danos cerebrais, especialmente AVC neonatal e hemorragia intracraniana;

Asfixia perinatal: falta de oxigênio durante o parto pode lesionar áreas motoras;

Infecções na gestação ou início da infância, como meningite e encefalite, podem agravar o quadro.

Como se manifesta

A PC apresenta sintomas variados:

Tônus muscular alterado — com rigidez ou flacidez;

Movimentos involuntários ou dificuldades para caminhar;

Problemas de equilíbrio, coordenação e postura;

Atrasos motores — como engatinhar, sentar ou andar — com consequências na fala e mastigação.

Diagnóstico e tratamento

Pediatras e neurologistas analisam o histórico clínico, realizam exames de imagem (ressonância, tomografia) e avaliam marcos motores. Embora a PC não tenha cura, ela aceita habilidades de controle com abordagens multidisciplinares:

Fisioterapia: melhora força muscular, controle postural e coordenação;

Terapia ocupacional: facilita atividades de vida diária e motora;

Fonoaudiologia: trata fala, deglutição e linguagem;

Psicologia: fortalece autoestima e promove inclusão social.

Caso de sucessos como Lorenzo

O filho de Isabella Fiorentino, Lorenzo, nasceu prematuro com 27 semanas. Ele sofreu sangramento cerebral e desenvolveu paralisia cerebral com sequelas motoras, sem prejuízos cognitivos . Hoje, aos 13 anos, Lorenzo caminha com carrinho ou alongador, caminha sozinho por pequenos trechos e conquista marcos com estímulos familiares e terapias expressivas .

Qualidade de vida e inclusão

Embora a PC impasse, crianças em tratamento podem atingir autonomia parcial e ter boa qualidade de vida. Autonomia, apoio familiar e suporte terapêutico transformam desafios em superações. A paralisia cerebral apresenta origem diversa, mas oferece caminhos para melhora significativa. Com diagnóstico precoce, equipes multidisciplinares, estímulos constantes e suporte emocional, as crianças podem desenvolver habilidades importantes. Por isso, compreender a PC fortalece inclusão e empatia.