Pasta da Colgate continua proibida – situação se agravou

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, desde março, a venda da pasta Colgate Total Clean Mint no Brasil. A medida foi motivada por mais de 1.200 relatos de reações adversas, que incluem:

No início, a agência registrou apenas 13 casos. Porém, o número disparou em poucas semanas, levando à suspensão definitiva.

De acordo com a Colgate, houve alteração da composição do produto em julho de 2024. A principal mudança foi:

Além disso, a fórmula incorporou:

Porém, a investigação da Anvisa ainda não confirma se esses ingredientes provocaram os efeitos adversos.

A Colgate, dessa forma, informou que:

Mesmo após recorrer, a Colgate não conseguiu derrubar a decisão da Anvisa. Portanto, o creme dental Clean Mint segue fora do mercado, até que as investigações sejam concluídas e os riscos totalmente esclarecidos.

