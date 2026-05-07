Pedro Quintão debate autismo e inovação no Simpósio de Saúde 2026 - CI

Pedro Quintão desponta como um dos nomes mais aguardados do Simpósio de Saúde – Cachoeiro 2026. O evento acontecerá nos dias 14 e 15 de maio, na Praça Jerônimo Monteiro. Nesta edição, a programação dará destaque ao II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA). A entrada será gratuita e contará com certificação, garanta sua inscrição clicando aqui.

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Nesse cenário, o simpósio reunirá profissionais, estudantes, famílias e interessados em inclusão. Ao mesmo tempo, o encontro ampliará discussões sobre diversidade, acessibilidade e respeito às individualidades. Consequentemente, o evento deverá fortalecer o debate público sobre o autismo no Espírito Santo.

Pedro Quintão apresentará a palestra Neurociência Aplicada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Durante a apresentação, ele explicará como o cérebro processa estímulos, informações e padrões de comportamento. Assim, o palestrante pretende aproximar a neurociência do cotidiano das famílias e dos profissionais.

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Neurodivergência e inovação marcam trajetória de Pedro Quintão

Pedro atua como empresário, palestrante e especialista em comportamento e inovação. Além disso, ele também é neurodivergente. Por isso, ele une experiência pessoal, conhecimento técnico e prática profissional em suas apresentações.

Sua trajetória ganhou destaque no TEDx, onde abordou inovação e criatividade. Posteriormente, ele participou do Hacktown com debates sobre dopamina, TDAH e hiperestimulação digital. Dessa maneira, consolidou autoridade em temas ligados ao comportamento humano e à inovação.

No meio empresarial, Pedro integra a sociedade da Vinte4sete Filmes. Paralelamente, ele fundou a startup Webiz, selecionada pela Apex Brasil para participar do Web Summit Lisboa. Portanto, sua experiência ultrapassa o ambiente acadêmico e alcança o setor corporativo.

Neurociência aplicada amplia compreensão sobre o TEA

Durante entrevista ao Viva Vida, Pedro reforçou que a neurociência retira o autismo do campo da opinião. Segundo ele, o entendimento do funcionamento cerebral transforma relações sociais, familiares e profissionais.

Em vez de focar limitações, Pedro defende uma abordagem funcional. Ou seja, ele propõe compreender como cada pessoa funciona. Com isso, famílias e profissionais conseguem adaptar ambientes e reduzir frustrações.

Segundo o palestrante, ambientes preparados favorecem autonomia, previsibilidade e desempenho. Comunicação objetiva, menos estímulos e rotinas claras já promovem mudanças significativas. Dessa forma, empresas e escolas conseguem potencializar habilidades frequentemente ignoradas.

Inclusão exige adaptação e entendimento

Pedro também criticou modelos superficiais de inclusão. Para ele, muitas instituições falam sobre diversidade, mas não adaptam ambientes nem treinam lideranças.

Ainda segundo o especialista, a inclusão verdadeira considera diferenças individuais. Portanto, ela exige entendimento, preparação e ação prática. Ele acredita que a sociedade precisa abandonar padrões rígidos para construir espaços mais acessíveis.

Por fim, Pedro destacou o papel da tecnologia na autonomia das pessoas com TEA. Ferramentas digitais ajudam na comunicação, organização e previsibilidade. Assim, a inovação pode reduzir barreiras e ampliar oportunidades no mercado de trabalho e na vida cotidiana.

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