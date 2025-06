Pele: veja como cuidar bem e de forma simples

Manter a pele bonita exige constância e atenção. No entanto, mais do que seguir modismos, você precisa adotar uma rotina eficaz. Para isso, vale entender o que aplicar de manhã e à noite. Afinal, cada momento do dia exige cuidados diferentes.

Pela manhã: proteja e prepare a pele

Logo após acordar, você deve higienizar a pele com um sabonete próprio para o seu tipo de pele. Em seguida, aplique um tônico facial para equilibrar o pH e remover impurezas residuais.

Depois disso, utilize um sérum com antioxidantes, como a vitamina C. Esse ativo combate radicais livres e previne o envelhecimento precoce. Logo após, aplique um hidratante leve, de rápida absorção, que mantenha a barreira da pele íntegra.

Por fim, nunca esqueça do protetor solar. Escolha um com FPS acima de 30 e reaplique ao longo do dia, especialmente se você se expuser ao sol.

À noite: limpe, trate e regenere

Ao anoitecer, remova totalmente a maquiagem e as impurezas com um demaquilante eficaz. Em seguida, lave bem o rosto com o mesmo sabonete da manhã.

Depois, aplique um sérum com ativos reparadores, como ácido hialurônico ou retinol, que ajudam a regenerar a pele durante o sono. Para completar, use um hidratante noturno mais denso, que garanta nutrição profunda.

Ao organizar uma rotina simples e eficiente, você melhora visivelmente a saúde da pele. Portanto, escolha os produtos certos e use-os com regularidade. Dessa forma, você conquista uma pele mais firme, luminosa e protegida todos os dias.