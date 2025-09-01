Aqui Notícias
Saúde e Bem-estar

Perda de peso: 5 fatos que todos precisam conhecer

A perda de peso não depende só de força de vontade; veja outros fatores que impactam diretamente o processo.

Beatriz Fraga Beatriz Fraga

A foto mostra processo de emagrecimento
FOTO: Freepik

Perder peso não depende apenas de disciplina ou força de vontade. Conforme a ciência, fatores biológicos, ambientais e sociais influenciam diretamente nesse processo. Mesmo quando uma pessoa consegue emagrecer, as pesquisas revelam que a maioria recupera o peso perdido com o tempo. Por isso, compreender as razões por trás dessa dificuldade ajuda a reduzir a culpa e melhora a forma de lidar com o corpo.

O peso corporal resulta de uma mistura complexa entre genética, metabolismo, estilo de vida e até desigualdade social. Ambientes com pouco acesso a alimentos saudáveis, jornadas longas de trabalho e ausência de locais seguros para atividade física favorecem o ganho de peso. Além disso, o estresse crônico também influencia na dificuldade de emagrecer. Assim, é fundamental entender como esses fatores se combinam antes de atribuir a questão apenas ao autocontrole individual.

Leia também – Siga 10 passos para emagrecer de forma saudável e duradoura

1. A biologia dificulta o emagrecimento

  • O corpo reage à perda de peso com adaptação metabólica.
  • O metabolismo fica mais lento, aumentando a fome.
  • Hormônios como a grelina estimulam a reposição de energia.

2. Força de vontade não explica tudo

  • A genética afeta saciedade, gasto calórico e apetite.
  • Fatores ambientais e sociais limitam escolhas saudáveis.
  • Estigmatizar o peso aumenta estresse e reduz autoestima.

3. Calorias não são todas iguais

  • Um biscoito e um ovo não geram os mesmos efeitos.
  • Dietas da moda criam déficit calórico, mas não se sustentam.
  • Mudanças consistentes funcionam melhor a longo prazo.

4. Exercício ajuda, mas não sozinho

  • O corpo compensa gasto calórico reduzindo energia em outras áreas.
  • Exercícios mantêm massa muscular e fortalecem o metabolismo.
  • A prática regular melhora a saúde mesmo sem perda de peso.

5. Saúde vai além da balança

  • Boa alimentação e atividade física melhoram colesterol e glicemia.
  • Sono adequado e controle do estresse reduzem riscos.
  • A saúde envolve múltiplos fatores, não apenas o peso.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Beatriz Fraga
Beatriz Fraga

[email protected]

Assuntos:

CuidadosEmagrecimentoSaúde

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por