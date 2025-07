Perigo: estourou espinha no pescoço e quase morreu de sepse

Conforme a mídia, Geraint Mullins, de 24 anos, relembrou o episódio que quase custou sua vida com uma sepse. Aos 17 anos, estourou uma espinha no pescoço enquanto assistia TV em casa, no Reino Unido. Poucas horas depois, sentiu fadiga intensa, confusão mental e precisou buscar atendimento emergencial.

Os médicos diagnosticaram uma infecção agressiva que evoluiu rapidamente para sepse. Por isso, ele passou por duas cirurgias e recebeu antibióticos intravenosos. O tratamento intenso evitou o pior.

Além disso, os exames revelaram colite ulcerativa — uma doença intestinal inflamatória que compromete o sistema imune e pode agravar infecções simples. A condição, somada ao abscesso provocado pela espinha, desencadeou a sepse.

Condição física salvou a vida

Os médicos atribuem a sobrevivência de Mullins à boa forma física. Como jogava futebol amador, ele manteve o corpo preparado para enfrentar infecções graves. Ele reconhece a sorte que teve: “Se não estivesse em forma, estaria morto”.

Jovem alerta sobre os riscos da sepse

Hoje, Mullins busca conscientizar outras pessoas sobre os perigos da sepse. Ele afirma que aprendeu a observar qualquer sinal de infecção com atenção. “Sempre penso em sepse quando vejo algo inflamado”, disse.

A sepse, também chamada de infecção generalizada, exige diagnóstico e tratamento rápidos. Pode levar à falência de órgãos e morte em poucos dias se não tratada.