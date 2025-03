Perigo: remédios falsificados em vendas online!

Recentemente, as autoridades de saúde alertaram sobre os perigos de comprar analgésicos pela internet. Um homem de 30 anos morreu depois de tomar uma oxicodona falsificada comprada online sem receita médica. No lugar da oxicodona, o comprimido continha nitazenos, substâncias sintéticas muito mais fortes que a oxicodona, morfina ou fentanil. Esses produtos podem causar sérios problemas respiratórios e até overdose, mesmo com uma pequena quantidade.

Medicamentos falsificados: uma ameaça real

Autoridades de saúde afirmam que muitos medicamentos vendidos online e em redes sociais são falsificados. Embora esses comprimidos imitem a aparência da oxicodona legítima, eles contêm substâncias sintéticas perigosas, o que os torna quase indistinguíveis dos originais. A compra sem orientação médica aumenta o risco de expor a saúde a esses produtos falsificados.

Esse fato demonstra a importância de evitar a compra de medicamentos pela internet, especialmente os que exigem receita médica.

O perigo das compras online: por que evitar

Comprar analgésicos sem receita pode ser fatal. Por isso, as autoridades recomendam que sempre se busque a orientação de um médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicação. Quando o produto não vem de uma fonte confiável, não se sabe o que realmente está sendo adquirido.

A presença crescente de opiáceos sintéticos, como os nitazenos, aumenta ainda mais o risco. As autoridades alertam que, caso alguém tenha adquirido medicamentos suspeitos ou tenha se sentido mal após o uso, deve procurar atendimento médico imediatamente.

Como agir de forma segura

A maneira mais segura de adquirir medicamentos é por meio de consulta médica, onde o profissional prescreve a medicação adequada. Evite comprar medicamentos online sem recomendação médica, pois isso coloca sua saúde em risco.

