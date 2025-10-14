Perigo: Resistência a antibióticos cresce e ameaça saúde

A resistência a antibióticos se espalha em ritmo alarmante no mundo todo, segundo um novo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS). O estudo revelou que uma em cada seis infecções bacterianas já não responde aos tratamentos disponíveis. A análise reuniu dados de mais de 100 países entre 2016 e 2023, mostrando, desse modo, que a resistência aumentou em cerca de 40% das amostras monitoradas no período.

Bactérias resistentes já desafiam tratamentos

A OMS estima que mais de 1 milhão de pessoas morram por ano em decorrência de infecções causadas por bactérias resistentes. O levantamento, feito pelo Sistema Global de Vigilância de Resistência e Uso de Antimicrobianos (GLASS), avaliou, dessa forma, mais de 23 milhões de casos de infecções da corrente sanguínea, trato urinário, intestino e gonorreia urogenital.

Os níveis mais altos de resistência foram identificados no sul da Ásia e no Oriente Médio. Nessas regiões, uma em cada três infecções não responde mais aos antibióticos convencionais. Já na África, a resistência ultrapassa 70% para bactérias que causam infecções graves do sangue, elevando, principalmente, o risco de sepse, falência de órgãos e morte.

Leia também – IA X resistência bacteriana: veja avanços da ciência

Uso incorreto de antibióticos acelera o problema

De acordo com a OMS, o uso inadequado e excessivo de antibióticos em humanos, animais e até plantas acelera a evolução das superbactérias. A automedicação e o uso sem prescrição médica tornam as bactérias cada vez mais difíceis de combater.

Conforme o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a resistência antimicrobiana ameaça superar os avanços da medicina moderna. Ele reforçou a importância do uso responsável de medicamentos e do fortalecimento dos sistemas de vigilância para conter o avanço global da resistência bacteriana.

Com informaçoes do portal Metrópoles.