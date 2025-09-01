Por hora, 14 crianças são internadas por acidentes: saiba como prevenir

De acordo com registros, em 2024, 121.933 crianças e adolescentes até 14 anos foram hospitalizados, no Brasil, devido a acidentes. Isso equivale a 334 internações por dia, ou cerca de 14 por hora, conforme levantamento da Aldeias Infantis SOS, com dados do DataSUS. Esse número revela que acidentes continuam sendo uma das principais causas de hospitalização infantil, exigindo, assim, atenção urgente de pais, cuidadores e autoridades. Além disso, o estudo destaca o crescimento de 2,2% em relação a 2023, sinalizando aumento preocupante nos casos.

A faixa etária mais afetada é de 10 a 14 anos, responsável por 36% das internações, seguida por crianças de 5 a 9 anos (35%) e de 1 a 4 anos (23%). Bebês com menos de 1 ano representam 5% dos casos. Crianças mais velhas circulam com maior autonomia, aumentando, desse modo, a exposição a riscos diversos. Por isso, conscientização e prevenção se tornam ainda mais essenciais, e simples medidas podem reduzir acidentes significativamente.

Principais causas de acidentes

Quedas lideram as internações, com 44% dos casos (54.056), seguidas por queimaduras (19%) e acidentes de trânsito (10%). Outras causas incluem intoxicações (3%), afogamentos (0,21%), sufocamentos (0,48%) e armas de fogo (0,07%). Comparado a 2023, aumentaram principalmente os afogamentos (+11,8%), sufocamentos (+11,2%) e acidentes de trânsito (+7,8%).

Mortes por acidentes também preocupam. Em 2023, 3.398 crianças até 14 anos morreram em acidentes, média de nove óbitos por dia, que poderiam ser evitados em 90% dos casos, segundo a Aldeias Infantis SOS. As principais causas foram sufocamento (30%), acidentes de trânsito (26%) e afogamento (26%).

Como prevenir acidentes infantis

Ajuste lençóis e vigie o rosto do bebê para evitar, desse forma, sufocamento.

Evite peças pequenas, sacos plásticos e cordões ao alcance da criança.

Nunca deixe a criança sozinha em móveis, escadas, banheiras ou piscinas.

Use barreiras, grades e redes de proteção em janelas e escadas.

Transporte bebês no bebê conforto ou cadeirinha; crianças maiores sempre no banco de trás com cinto.

Mantenha produtos de limpeza e medicamentos fora do alcance.

Limite acesso à cozinha e vire cabos de panelas para dentro; proteja tomadas.

Supervisione o uso de ferro, chapinha, aquecedor e forno.

Seguindo essas medidas, o risco de acidentes pode ser, assim, reduzido, garantindo maior segurança e proteção para crianças de todas as idades.