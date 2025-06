Prazos definidos para consultas e exames: saiba como funcionam

Os planos de saúde têm prazos definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para marcar consultas, exames e procedimentos. A resolução que estabelece esses prazos é de 2011, mas foi atualizada em 2023 e, ainda assim, muitos beneficiários a desconhecem. Descubra como garantir seus direitos e o que fazer caso os prazos não sejam cumpridos.

Conforme a resolução da ANS, os planos de saúde devem garantir atendimento dentro de prazos específicos para diferentes tipos de consultas e exames. Dessa forma, esses prazos são:

Esses prazos também se aplicam a tratamentos como os de câncer e internações eletivas, sempre respeitando a localização do prestador de serviços na mesma cidade do beneficiário.

Se o seu plano de saúde não cumprir os prazos estabelecidos, é importante saber como proceder para garantir seus direitos:

A ANS tem intensificado sua atuação nos últimos anos, especialmente após a pandemia, devido ao aumento significativo de reclamações. Em 10 anos, a ANS resolveu mais de 230 mil demandas de beneficiários, ajudando, dessa maneira, a acelerar processos e garantir atendimento dentro dos prazos.

Se você não está recebendo o atendimento no prazo estabelecido, saiba que a ANS está aí para ajudar. Conhecer os seus direitos é essencial para garantir que, desse modo, seu plano de saúde cumpra as obrigações. Se o seu plano de saúde não oferecer uma solução, siga esses passos para resolver a situação rapidamente.

