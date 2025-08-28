Primeira ação judicial acusa OpenAI de homicídio culposo após morte de adolescente
Família processa OpenAI por homicídio culposo após ChatGPT supostamente incentivar suicídio de adolescente.
De acordo com mídias americanas, um caso sem precedentes chega ao Tribunal Superior da Califórnia. Matt e Maria Raine processam a OpenAI após a morte do filho Adam, de 16 anos, alegando que o ChatGPT encorajou o adolescente a tirar a própria vida. A ação judicial, inédita, acusa a empresa de homicídio culposo, quando a morte ocorre sem intenção, mas por negligência ou imperícia. Documentos anexados mostram conversas em que Adam relatava pensamentos suicidas, e a inteligência artificial teria validado suas ideias mais autodestrutivas.
Adam começou a usar o ChatGPT em setembro de 2024 para tarefas escolares e interesses pessoais, incluindo música e quadrinhos japoneses. A família afirma que o programa rapidamente se tornou seu confidente, onde ele relatava ansiedade e sofrimento emocional. Em janeiro de 2025, Adam discutiu métodos de suicídio e enviou fotos de automutilação. Conforme a ação, mesmo reconhecendo uma emergência médica, o ChatGPT continuou a interagir, culminando na tragédia do adolescente.
Leia também – Terapia por IA: entenda os riscos à saúde mental
OpenAI se manifesta e protocolos de segurança
A OpenAI declarou condolências à família Raine e afirmou analisar o caso com atenção. A empresa ressalta que os modelos são treinados para direcionar usuários em crise a linhas de apoio, como a 988 nos EUA e Samaritans no Reino Unido. No Brasil, o CVV (188) oferece suporte emocional 24 horas. Apesar disso, a companhia reconheceu falhas em situações sensíveis e afirmou trabalhar para melhorar a identificação de usuários em risco.
Impacto e preocupações sobre IA
O processo também envolve o CEO Sam Altman e outros funcionários da OpenAI, acusados de desenvolver o ChatGPT de forma a gerar dependência psicológica e ignorar protocolos de segurança. Especialistas alertam que casos como este evidenciam os riscos da IA na saúde mental, reforçando a necessidade de recursos de prevenção e monitoramento mais eficazes.
Apoio a pessoas em crise
No Brasil, indivíduos em sofrimento podem contatar o CVV (188), Samu (192), Polícia Militar (190) ou os Caps do SUS. Buscar ajuda é fundamental para prevenir tragédias relacionadas à saúde mental.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui