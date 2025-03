Primeira insulina semanal para diabetes: o que isso significa?

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a primeira insulina de aplicação semanal para tratar diabetes tipo 1 e 2 no Brasil. Desenvolvida pela farmacêutica Novo Nordisk, a medicação Awiqli representa um avanço significativo no tratamento da doença. No entanto, apesar da aprovação, o lançamento no país ainda não tem data definida.

Um novo caminho para o controle do diabetes

A aprovação ocorreu após a análise dos resultados do programa de ensaios clínicos Onwards. Esses estudos demonstraram que a insulina icodeca, princípio ativo da Awiqli, mantém os níveis glicêmicos controlados ao longo da semana com apenas uma aplicação. Dessa forma, pacientes que dependem de injeções diárias podem ter mais qualidade de vida e adesão ao tratamento.

Além disso, os ensaios apontaram que a insulina icodeca de aplicação semanal apresenta eficácia semelhante à das insulinas basais diárias. Pacientes com diabetes tipo 1 conseguiram controlar a glicemia de maneira comparável às opções já disponíveis no mercado. No caso de pacientes com diabetes tipo 2, a nova insulina também demonstrou estabilidade glicêmica, incluindo aqueles com disfunção renal.

Segurança e expansão global da insulina semanal

Outro fator relevante é a segurança do medicamento. Durante os estudos, a Awiqli não apresentou aumento significativo nos casos de hipoglicemia grave ou outros eventos adversos importantes. Por isso, a medicação já recebeu aprovação em diversos países, como Alemanha, Japão, Canadá e Austrália. Na China, foi liberada exclusivamente para o tratamento de diabetes tipo 2.

O futuro da insulina semanal no Brasil

Enquanto a medicação aguarda lançamento no Brasil, a Novo Nordisk já submeteu pedidos de aprovação à FDA, agência reguladora dos Estados Unidos. Contudo, a empresa reforça que todos os seus medicamentos exigem prescrição médica. Dessa maneira, os pacientes devem seguir acompanhamento profissional para um tratamento seguro e eficaz.

