Brasil registra caso de gripe aviária: entenda o risco

No setor de proteínas, a sexta-feira foi destaque por grandes movimentações com a união de negócios entre Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3). No entanto, a notícia mais alarmante para o setor e para população foi a confirmação do primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no Brasil, maior exportador de carne de frango do mundo, que ofuscou outras atualizações.

Influenza aviária no Brasil e no mundo

A Influenza Aviária (IA), transmitida pelo vírus A(H5N1), já afetou aves e mamíferos em vários países das Américas desde 2022, incluindo Argentina, Canadá e Chile. Recentemente, o Brasil também registrou surtos de gripe aviária em aves silvestres. De acordo com a OMS, a infecção humana é rara, e a transmissão entre pessoas é ainda mais limitada.

Como a gripe aviária se transmite

De ave para pessoa: O vírus se transmite principalmente pelo contato direto com aves infectadas ou suas secreções.

O vírus se transmite principalmente pelo contato direto com aves infectadas ou suas secreções. De pessoa para pessoa: A transmissão entre humanos é rara e geralmente ocorre em casos de contato prolongado e desprotegido.

Sintomas e diagnóstico

A doença pode provocar desde infecções respiratórias leves até complicações graves, como pneumonia e insuficiência respiratória. Os sintomas iniciais incluem:

Febre alta (acima de 38°C)

Tosse e falta de ar

Sintomas gastrointestinais, como náusea e diarreia

O diagnóstico deve acontecer por meio da coleta de amostras de secreção nasofaríngea, em laboratórios especializados, como a Fiocruz.

Medidas de prevenção e controle

Para evitar a propagação do vírus, especialmente em áreas de risco, seguem algumas recomendações:

Evitar contato com aves doentes ou mortas , incluindo aves silvestres.

, incluindo aves silvestres. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para quem tem contato constante com aves.

para quem tem contato constante com aves. Higiene rigorosa, como lavar as mãos com sabão e trocar de roupas após contato com animais.

Tratamento

O tratamento antiviral com fosfato de oseltamivir é recomendado, principalmente nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas. Em casos mais graves, o tratamento pode se ampliar para reduzir complicações, como a necessidade de ventilação mecânica.

A confirmação do foco de gripe aviária no Brasil gera preocupação, principalmente para o setor de exportação de carne de frango. O controle rigoroso, o diagnóstico rápido e as medidas preventivas são fundamentais para evitar uma maior disseminação da doença.