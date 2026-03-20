Pular café da manhã e jantar tarde aumenta risco de osteoporose
Hábitos alimentares irregulares prejudicam ossos e elevam risco de fraturas.
Muitas pessoas ignoram o café da manhã ou jantam tarde. No entanto, esses hábitos impactam diretamente a saúde óssea. Durante o sono, o corpo entra em jejum prolongado. Por isso, o café da manhã repõe energia e nutrientes essenciais. Quando alguém pula essa refeição, reduz a ingestão de cálcio e vitamina D.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Por outro lado, o jantar tardio também prejudica o organismo. Nesse caso, o corpo enfrenta alterações hormonais relevantes. Como resultado, níveis de cortisol e glicose aumentam. Consequentemente, o metabolismo sofre desequilíbrios. Assim, esses fatores elevam o risco de osteoporose e fraturas.
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O que diz a ciência sobre alimentação e ossos
Um estudo publicado no Journal of the Endocrine Society analisou hábitos alimentares e saúde óssea. Os pesquisadores observaram uma forte relação entre rotina alimentar e fraturas. Nesse sentido, indivíduos que pulam o café da manhã e jantam tarde apresentam maior risco.
Além disso, o estudo destaca a influência do ritmo circadiano. Esse relógio biológico regula funções essenciais do corpo. Portanto, horários irregulares de alimentação desorganizam esse sistema. Dessa forma, o organismo perde eficiência na manutenção da saúde óssea.
Como o corpo reage a esses hábitos
O tecido ósseo depende de células especializadas para se manter saudável. Entre elas, destacam-se osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Essas células seguem o ritmo circadiano. Quando esse ciclo sofre interrupções, a densidade óssea diminui.
Enquanto isso, o café da manhã regula genes ligados ao metabolismo. Assim, sua ausência compromete funções importantes. Em contrapartida, jantares tardios aumentam o estresse oxidativo. Esse processo danifica células e acelera a perda óssea.
Hormônios, sono e impacto no organismo
Ao mesmo tempo, hábitos alimentares interferem no sono. Pessoas que comem tarde ou pulam refeições dormem pior. Como consequência, o corpo produz mais cortisol. Esse hormônio, em excesso, prejudica os ossos.
Além disso, níveis elevados de glicocorticoides afetam a formação óssea. Portanto, o desequilíbrio hormonal contribui para a osteoporose. Dessa maneira, manter horários regulares de alimentação protege o organismo.
Estilo de vida e prevenção
Outros fatores também influenciam a saúde óssea. Tabagismo, consumo de álcool e sedentarismo aumentam riscos. Por isso, especialistas defendem mudanças no estilo de vida. Ou seja, a prevenção vai além da alimentação.
Portanto, adotar uma rotina equilibrada fortalece os ossos. Incluir café da manhã nutritivo e jantar em horários adequados faz diferença. Assim, pequenas escolhas diárias evitam problemas futuros.
Com base em informações do portal Terra.
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