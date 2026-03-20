Pular café da manhã e jantar tarde aumenta risco de osteoporose

Muitas pessoas ignoram o café da manhã ou jantam tarde. No entanto, esses hábitos impactam diretamente a saúde óssea. Durante o sono, o corpo entra em jejum prolongado. Por isso, o café da manhã repõe energia e nutrientes essenciais. Quando alguém pula essa refeição, reduz a ingestão de cálcio e vitamina D.

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Por outro lado, o jantar tardio também prejudica o organismo. Nesse caso, o corpo enfrenta alterações hormonais relevantes. Como resultado, níveis de cortisol e glicose aumentam. Consequentemente, o metabolismo sofre desequilíbrios. Assim, esses fatores elevam o risco de osteoporose e fraturas.

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O que diz a ciência sobre alimentação e ossos

Um estudo publicado no Journal of the Endocrine Society analisou hábitos alimentares e saúde óssea. Os pesquisadores observaram uma forte relação entre rotina alimentar e fraturas. Nesse sentido, indivíduos que pulam o café da manhã e jantam tarde apresentam maior risco.

Além disso, o estudo destaca a influência do ritmo circadiano. Esse relógio biológico regula funções essenciais do corpo. Portanto, horários irregulares de alimentação desorganizam esse sistema. Dessa forma, o organismo perde eficiência na manutenção da saúde óssea.

Como o corpo reage a esses hábitos

O tecido ósseo depende de células especializadas para se manter saudável. Entre elas, destacam-se osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Essas células seguem o ritmo circadiano. Quando esse ciclo sofre interrupções, a densidade óssea diminui.

Enquanto isso, o café da manhã regula genes ligados ao metabolismo. Assim, sua ausência compromete funções importantes. Em contrapartida, jantares tardios aumentam o estresse oxidativo. Esse processo danifica células e acelera a perda óssea.

Hormônios, sono e impacto no organismo

Ao mesmo tempo, hábitos alimentares interferem no sono. Pessoas que comem tarde ou pulam refeições dormem pior. Como consequência, o corpo produz mais cortisol. Esse hormônio, em excesso, prejudica os ossos.

Além disso, níveis elevados de glicocorticoides afetam a formação óssea. Portanto, o desequilíbrio hormonal contribui para a osteoporose. Dessa maneira, manter horários regulares de alimentação protege o organismo.

Estilo de vida e prevenção

Outros fatores também influenciam a saúde óssea. Tabagismo, consumo de álcool e sedentarismo aumentam riscos. Por isso, especialistas defendem mudanças no estilo de vida. Ou seja, a prevenção vai além da alimentação.

Portanto, adotar uma rotina equilibrada fortalece os ossos. Incluir café da manhã nutritivo e jantar em horários adequados faz diferença. Assim, pequenas escolhas diárias evitam problemas futuros.

Com base em informações do portal Terra.