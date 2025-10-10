Quatro pessoas intoxicadas após consumirem couve-fake

Quatro pessoas sofreram intoxicação alimentar em Patrocínio, Minas Gerais, após confundirem uma planta chamada Fumo Bravo com couve. O incidente ocorreu na última quarta-feira, 8 de outubro, em uma chácara local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas ingeriram a planta durante o preparo do almoço. Ao chegarem no local, os militares encontraram todos conscientes, porém com mal-estar generalizado, dores no corpo e dificuldade para andar.

Evolução do quadro clínico gerado pela couve-fake

Durante o atendimento, três pessoas evoluíram para parada cardiorrespiratória, mas todas receberam reanimação com sucesso. Atualmente, três pacientes permanecem na UTI da Santa Casa de Patrocínio, intubados e em estado grave.

Um idoso de 67 anos apresentou quadro menos severo e está internado na enfermaria da UPA, consciente e orientado. Um bebê de 1 ano e 6 meses foi levado ao hospital preventivamente, mas não ingeriu a planta e permanece saudável.

Orientações e prevenção

Este caso reforça a necessidade de identificar corretamente plantas e alimentos antes do consumo. Para evitar intoxicações: