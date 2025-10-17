Rapha - novo equipamento evita amputações e chega ao SUS

Conforme divulgação científica, um dispositivo criado por pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) promete mudar a forma como o sistema público de saúde trata feridas crônicas. Chamado Rapha, o equipamento combina látex natural e luz LED para acelerar, assim, a cicatrização e evitar amputações, especialmente em pacientes com pé diabético.

A ideia nasceu da experiência pessoal da professora Suélia Rodrigues, que viu o pai sofrer com feridas que não cicatrizavam. Movida pela dor, ela decidiu transformar o problema em solução. “Percebi que era possível unir ciência e empatia para aliviar o sofrimento de outras pessoas”, afirma a pesquisadora, membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE).

Foto: Redes Sociais

Como o Rapha funciona

O dispositivo une duas tecnologias que trabalham, dessa forma, juntas:

Curativo de látex natural: estimula a formação de novos vasos sanguíneos;

estimula a formação de novos vasos sanguíneos; Luz LED terapêutica: ativa as células da pele e acelera o fechamento da ferida.

O uso é simples e seguro. De acordo com o protocolo, após higienizar a região, o profissional aplica o curativo e posiciona o emissor de luz por 30 minutos. Depois, o curativo permanece por 24 horas, repetindo-se o processo diariamente conforme orientação médica.

Parceria com o SUS e produção nacional

O Rapha já recebeu o selo de segurança do Inmetro e aguarda o registro da Anvisa. Assim que aprovado, o equipamento será produzido pela Life Care Medical, em São Paulo, com apoio do Ministério da Saúde, CNPq, Capes, FAPDF, Finatec e de emendas parlamentares.

Com a futura inclusão no SUS, o dispositivo reforça o papel da pesquisa brasileira na criação de soluções acessíveis e eficazes para salvar vidas.

Com infiormações do portal Metrópoles.