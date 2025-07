Reanimação de coração de bebê fora do corpo salva vida

De acordo com mídia especializada, aconteceu um feito inédito na medicina: cirurgiões das universidades Duke e Vanderbilt, nos Estados Unidos, fizeram a reanimação de coração de um bebê fora do corpo e conseguiram, assim, transplantá-lo com sucesso para um recém-nascido de apenas três meses.

Reanimação de coração de um bebê fora do corpo

Logo após a confirmação da morte circulatória do bebê doador, os médicos removeram o coração, que ficou parado por mais de cinco minutos. Usando uma máquina inovadora, com bomba centrífuga e oxigenador, a equipe restaurou os batimentos cardíacos fora do corpo, uma abordagem nunca antes registrada nesse tipo de procedimento.

Técnica especializada salva vida

A técnica, desenvolvida em Vanderbilt, envolve o uso de uma pinça na aorta e uma solução oxigenada que preserva o coração logo após a morte. Por conta do tamanho do órgão, os médicos precisaram adaptar os equipamentos para as dimensões delicadas dos recém-nascidos.

O transplante, realizado em Duke, deu certo. Seis meses após a cirurgia, o bebê apresentava função cardíaca normal e nenhum sinal de rejeição.

Avanço pode aumentar transplantes em bebês

Além do caso de Duke, a técnica já foi testada com sucesso em outros dois transplantes pediátricos. Em todos os casos, os receptores mostraram ótima recuperação.

Com a nova abordagem, os médicos estimam aumentar em até 30% a disponibilidade de corações infantis para transplantes, um avanço crucial, considerando que cerca de 20% das crianças morrem na fila de espera nos EUA.

Esse marco médico pode transformar o futuro dos transplantes cardíacos pediátricos em todo o mundo.