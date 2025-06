Redes sociais impactam 70% da saúde mental de jovens

Conforme pesquisas da KidsRight, sediada em Amsterdã e que trabalha com a adesão de 194 países, e da Universidade Erasmus de Roterdã, 70% dos jovens relatam efeitos negativos de redes sociais na saúde mental. Além disso, metade dos adolescentes relatam sensação constante de comparação e ansiedade.

Esses fatores provocam isolamento emocional, maior probabilidade de depressão e sensação de inadequação.

Plataformas usam algoritmos para manter atenção e incentivar comparações. Além disso, filtros digitais reforçam padrões inalcançáveis. Logo, jovens entram no ciclo de recompensas e conflitos emocionais.

Entretanto, evidências científicas confirmam que mais de duas horas por dia nas redes dobra o risco de ansiedade e depressão.

Redes sociais oferecem apoio, mas também geram efeitos adversos. Por isso, use tecnologia com equilíbrio. Desconecte-se conscientemente, valorize sua saúde mental e preserve relacionamentos reais.

