Renata Capucci e a doença de Parkinson: superando desafios

A jornalista Renata Capucci, repórter do Fantástico, compartilhou com o público uma experiência pessoal impactante: o diagnóstico da doença de Parkinson. Ela falou abertamente sobre sua jornada com a doença, ressaltando sua atitude positiva diante do desafio. Renata enfatizou que, apesar das adversidades, nunca se viu como vítima. Ao longo do tempo, aprendeu a manter o controle da sua vida.

O que é a doença de Parkinson?

A doença de Parkinson é uma condição neurológica crônica e progressiva que afeta o sistema nervoso central. A principal causa da doença é a morte das células cerebrais, especialmente na substância negra, que é responsável pela produção de dopamina. Esse neurotransmissor desempenha um papel fundamental no controle dos movimentos. Quando essas células morrem, o paciente começa a experimentar dificuldades motoras.

A doença surge principalmente em pessoas com mais de 55 anos, com uma incidência maior a partir dos 70 anos. Embora sua causa exata seja desconhecida, a perda de dopamina é o principal fator que desencadeia os sintomas.

Sintomas e primeiros sinais da doença de Parkinson

Os sintomas de Parkinson variam de uma pessoa para outra, mas geralmente se manifestam de forma lenta e gradual. Os primeiros sinais podem ser sutis, como tremores nas mãos ou a diminuição do tamanho da escrita, conhecida como micrografia. Além disso, a rigidez muscular, a acinesia (diminuição dos movimentos) e distúrbios de fala podem surgir. Outros sintomas incluem dificuldade para engolir, depressão, dores, tonturas e problemas com o sono.

Tratamento e cuidados importantes

O tratamento para Parkinson pode ser medicamentoso, psicoterápico ou, em casos mais graves, cirúrgico. A medicação foca em retardar a perda de dopamina, enquanto a psicoterapia ajuda no tratamento de sintomas como depressão e perda de memória. A prática regular de atividade física também é essencial, pois contribui para a manutenção da qualidade de vida e dos movimentos.

Recomendações para pacientes com Parkinson

Caso perceba tremores nas mãos ou mudanças no tamanho da letra, é importante procurar um médico. Além disso, manter a atividade intelectual, praticar exercícios físicos e não atribuir aos efeitos do envelhecimento problemas como a perda de expressão facial ou dificuldade em piscar os olhos, pode ajudar a controlar os sintomas da doença.

