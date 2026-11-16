Reportagens sobre projetos da Unimed Sul Capixaba são finalistas de prêmio
Três reportagens sobre projetos da Unimed Sul Capixaba concorrem ao 19º Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba.
Três trabalhos concorrem em diferentes categorias do Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba e destacam iniciativas de impacto social.
Três reportagens sobre projetos da Unimed Sul Capixaba estão entre as finalistas do 19º Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba. Os trabalhos concorrem em diferentes categorias e apresentam iniciativas que beneficiam crianças, adolescentes e pacientes em tratamento contra o câncer, além de abordar a importância da doação de órgãos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Leia também – ANS amplia cobertura de exames e medicamento contra câncer de pulmão
Na categoria Radiojornalismo, Isaac Ribeiro concorre com a reportagem “Projeto Viver ajuda estudantes a enxergar o futuro”. O trabalho apresenta o Projeto ViVer, desenvolvido para contribuir com a saúde visual e o desenvolvimento de alunos de escolas públicas municipais de Cachoeiro de Itapemirim.
A iniciativa capacita professores para identificar possíveis dificuldades de visão entre os estudantes. Quando necessário, os alunos recebem encaminhamento para consultas oftalmológicas e óculos gratuitos.
Além disso, o projeto oferece apoio psicossocial, reforço escolar e oficinas de arte e cidadania. Dessa forma, amplia as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento dos participantes.
Banco de Perucas e Lenços também está entre os finalistas
Na categoria Webjornalismo, Aline Gomes concorre com a reportagem “Um novo olhar no espelho: banco de perucas e lenços transforma tratamento de pacientes no ES”.
Criado em 2019, o Banco de Perucas e Lenços oferece apoio a mulheres que enfrentam a queda de cabelo durante o tratamento contra o câncer. A iniciativa disponibiliza perucas e lenços para ajudar as pacientes a lidar com as mudanças na aparência durante esse período.
Em 2026, o projeto ganhou um espaço físico próprio no hospital da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim. Com isso, as pacientes passaram a contar com um local dedicado ao atendimento da iniciativa.
Reportagem destaca a importância da doação de órgãos
Já na categoria Estudante, Julia Cassia Silva Batista é finalista com a reportagem “Entre a despedida e a esperança: cooperativa se une na corrente pela vida em prol da doação de órgãos”.
O trabalho aborda a mobilização em torno da doação de órgãos e a importância de conscientizar a população sobre o tema. Além disso, destaca como a atuação cooperativista pode contribuir para iniciativas que ajudam a salvar vidas.
Reconhecimento valoriza impacto social do cooperativismo
A presença das três reportagens entre os finalistas dá visibilidade a projetos que alcançam diferentes públicos. As iniciativas também mostram como o cooperativismo pode atuar em áreas como saúde, educação e responsabilidade social.
Para a vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, o reconhecimento reforça a importância de compartilhar histórias sobre essas ações.
“Ficamos muito felizes em ver iniciativas que fazem parte do nosso compromisso com as pessoas ganharem espaço e serem reconhecidas por meio do jornalismo. São projetos que transformam realidades e mostram que o cooperativismo vai além da atividade econômica: ele também se expressa no cuidado, na educação e na contribuição para uma sociedade melhor”, destaca.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726