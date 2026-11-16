Reportagens sobre projetos da Unimed Sul Capixaba são finalistas de prêmio

Três trabalhos concorrem em diferentes categorias do Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba e destacam iniciativas de impacto social.

Três reportagens sobre projetos da Unimed Sul Capixaba estão entre as finalistas do 19º Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba. Os trabalhos concorrem em diferentes categorias e apresentam iniciativas que beneficiam crianças, adolescentes e pacientes em tratamento contra o câncer, além de abordar a importância da doação de órgãos.

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Na categoria Radiojornalismo, Isaac Ribeiro concorre com a reportagem “Projeto Viver ajuda estudantes a enxergar o futuro”. O trabalho apresenta o Projeto ViVer, desenvolvido para contribuir com a saúde visual e o desenvolvimento de alunos de escolas públicas municipais de Cachoeiro de Itapemirim.

A iniciativa capacita professores para identificar possíveis dificuldades de visão entre os estudantes. Quando necessário, os alunos recebem encaminhamento para consultas oftalmológicas e óculos gratuitos.

Além disso, o projeto oferece apoio psicossocial, reforço escolar e oficinas de arte e cidadania. Dessa forma, amplia as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento dos participantes.

Banco de Perucas e Lenços também está entre os finalistas

Na categoria Webjornalismo, Aline Gomes concorre com a reportagem “Um novo olhar no espelho: banco de perucas e lenços transforma tratamento de pacientes no ES”.

Criado em 2019, o Banco de Perucas e Lenços oferece apoio a mulheres que enfrentam a queda de cabelo durante o tratamento contra o câncer. A iniciativa disponibiliza perucas e lenços para ajudar as pacientes a lidar com as mudanças na aparência durante esse período.

Em 2026, o projeto ganhou um espaço físico próprio no hospital da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim. Com isso, as pacientes passaram a contar com um local dedicado ao atendimento da iniciativa.

Reportagem destaca a importância da doação de órgãos

Já na categoria Estudante, Julia Cassia Silva Batista é finalista com a reportagem “Entre a despedida e a esperança: cooperativa se une na corrente pela vida em prol da doação de órgãos”.

O trabalho aborda a mobilização em torno da doação de órgãos e a importância de conscientizar a população sobre o tema. Além disso, destaca como a atuação cooperativista pode contribuir para iniciativas que ajudam a salvar vidas.

Reconhecimento valoriza impacto social do cooperativismo

A presença das três reportagens entre os finalistas dá visibilidade a projetos que alcançam diferentes públicos. As iniciativas também mostram como o cooperativismo pode atuar em áreas como saúde, educação e responsabilidade social.

Para a vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, o reconhecimento reforça a importância de compartilhar histórias sobre essas ações.

“Ficamos muito felizes em ver iniciativas que fazem parte do nosso compromisso com as pessoas ganharem espaço e serem reconhecidas por meio do jornalismo. São projetos que transformam realidades e mostram que o cooperativismo vai além da atividade econômica: ele também se expressa no cuidado, na educação e na contribuição para uma sociedade melhor”, destaca.