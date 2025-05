Reposição hormonal masculina: como e quando deve ser feita?

A testosterona, hormônio essencial para o corpo masculino, diminui naturalmente a partir dos 35 anos. No entanto, a necessidade de reposição hormonal varia de acordo com os sintomas e os exames de sangue. Nesse sentido, fatores como baixa libido, dificuldades na ereção e perda de força muscular são indicadores comuns de níveis baixos desse hormônio.

Não há uma “idade certa” para iniciar a reposição hormonal. Ela é indicada, desse modo, quando um homem apresenta sintomas como baixa libido, cansaço extremo, perda de memória e ganho de peso, e exames confirmam a deficiência de testosterona. É importante lembrar que outros fatores, como estresse ou falta de sono, também podem causar sintomas semelhantes, o que reforça, assim, a necessidade de um diagnóstico médico.

Diversos fatores podem causar a queda dos níveis de testosterona. Entre eles, só para exemplificar, estão:

Quando a testosterona está baixa, por conseguinte, os sintomas mais comuns incluem:

De acordo com os especialistas, há várias formas de reposição hormonal:

É possível melhorar a produção de testosterona naturalmente com mudanças no estilo de vida. Por exemplo, é importante:

Além disso, nutrientes como vitamina D, magnésio e zinco podem ajudar na produção do hormônio. O equilíbrio, por fim, entre esses fatores pode, dessa forma, aumentar os níveis de testosterona sem a necessidade de reposição artificial.

