Rinite no outono: por que piora e como aliviar sintomas
Rinite piora no outono por ar seco, alérgenos e variações de temperatura.
Com a chegada do outono, muitas pessoas sentem piora na respiração. Nariz entupido, espirros e coceira aparecem com frequência. Além disso, a sensação de desconforto aumenta ao longo do dia. No entanto, especialistas explicam que a rinite alérgica lidera esses sintomas. Portanto, entender o que muda nessa estação ajuda a controlar o problema.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse período, o clima sofre variações importantes. A umidade do ar cai e a temperatura oscila. Como resultado, o organismo reage de forma mais sensível. Além disso, o ambiente acumula mais partículas irritantes. Assim, as vias aéreas ficam mais vulneráveis. Segundo especialistas, esse conjunto de fatores intensifica as crises.
Leia também – Rinite alérgica: como controlar crises?
Por que a rinite piora no outono
Em primeiro lugar, o ar seco afeta diretamente a mucosa nasal. Ele reduz a capacidade de defesa natural do organismo. Dessa forma, o nariz filtra menos impurezas. Além disso, ele perde eficiência ao aquecer o ar.
Ao mesmo tempo, a variação de temperatura agrava o quadro. O corpo precisa se adaptar constantemente. Portanto, as vias respiratórias ficam mais sensíveis. Segundo especialistas, essa instabilidade favorece crises de rinite.
Aumento de alérgenos no ambiente
Além do clima, o ambiente contribui para o problema. Durante o outono, há maior concentração de poeira e ácaros. Folhas secas e pouca ventilação também influenciam. Como consequência, a carga de alérgenos aumenta.
Ambientes fechados pioram ainda mais a situação. O ar circula menos e acumula impurezas. Assim, os sintomas se intensificam. Especialistas destacam que a limpeza e ventilação ajudam no controle.
Rinite ou sinusite? Saiba diferenciar
Muitas pessoas confundem rinite com sinusite. No entanto, as condições apresentam diferenças importantes. A rinite surge por inflamação e reação a alérgenos. Já a sinusite costuma aparecer após infecções.
Segundo especialistas, o diagnóstico correto faz toda a diferença. Portanto, identificar os sintomas evita tratamentos inadequados. Assim, o paciente consegue controlar melhor a condição.
Rinite mal controlada traz riscos
Quando a rinite não recebe tratamento adequado, surgem complicações. A inflamação contínua facilita infecções secundárias. Além disso, a qualidade do sono piora.
Consequentemente, o cansaço aumenta e o bem-estar diminui. Por isso, especialistas reforçam a importância do cuidado precoce. Assim, o paciente evita agravamentos no inverno.
Dicas práticas para aliviar os sintomas
Primeiramente, mantenha ambientes limpos e ventilados. Além disso, evite acúmulo de poeira e objetos que retêm ácaros. Outra dica importante envolve hidratar as vias respiratórias.
Também vale usar soluções salinas para limpeza nasal. Segundo especialistas, o acompanhamento médico garante melhores resultados. Portanto, cada caso exige avaliação individual.
Com base em informações do portal Terra.
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