Saiba por que Anvisa proibiu Cannabis e alguns medicamentos

Anvisa proíbe produtos de Cannabis e medicamentos irregulares sem registro no Brasil.

Conforme informações coletadas, a Anvisa determinou a proibição de oito produtos da empresa norte-americana Golden CBD Plus. A decisão impede a comercialização, divulgação e produção desses itens no Brasil, pois estavam sendo vendidos sem registro ou autorização da agência. Além disso, a empresa não possui Autorização de Funcionamento para produzir os produtos.

Produtos proibidos da Golden CBD Plus:

  • Sleep – Golden Nano CBD/CBG/CBN 2.000mg/30ml (todos os lotes)
  • Canabidiol Golden CBD Plus 200mg/ml (todos os lotes)
  • Neurogenic CBD/CBG/CBC 2.000mg/30ml (todos os lotes)
  • Painkiller – Golden Nano CBD/CBG 2.000mg/30ml (todos os lotes)
  • Anti-Anxiety Golden Nano CBD/CBG/CBC 2.000mg/30ml (todos os lotes)
  • T-Immune – Golden Nano CBD/CBG/CBC/CBN/CBDA 1.500mg/30ml (todos os lotes)
  • Todos os produtos da marca Golden CBD+ Nanotech (todos os lotes)
  • Todos os produtos da marca Golden CBD Plus (todos os lotes)

Tirzepatida e outros medicamentos irregulares

A fiscalização da Anvisa, sob o mesmo ponto de vista, também atingiu todos os lotes do medicamento Tirzepatida T.G.5, de origem desconhecida. A venda, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso estão proibidos, e os produtos devem, desse modo, ser apreendidos.

Medicamentos da Jane Alves Shape Caps

A Anvisa proibiu também produtos da Jane Alves Shape Caps Ltda., que estão sem registro, notificação ou cadastro. Assim, comercialização, distribuição, fabricação, importação e uso estão proibidos. Os produtos serão apreendidos.

Produtos proibidos da Jane Alves Shape Caps:

  • Shape Turbo (todos os lotes)
  • Shape Caps (todos os lotes)
  • Detox Bitlife (todos os lotes)
  • Black Turbo – Marca Bitlife (todos os lotes)
  • Desejo Turbo Feminino – Marca Bitlife (todos os lotes)
  • Desejo Turbo Masculino – Marca Bitlife (todos os lotes)

Fiscalização reforça alerta à população

As medidas publicadas no Diário Oficial da União (15/10/2025) reforçam a importância da vigilância sanitária e alertam sobre os riscos de consumir produtos sem registro. Medicamentos e suplementos irregulares podem oferecer riscos à saúde e por isso não garantem eficácia.

Acesse a Resolução: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-4.030-de-13-de-outubro-de-2025-662767061Categoria

Com informações do portal da Anvisa.

Formada em Letras e Direito, com especialização em Linguística, Literatura e Publicidade & Propaganda. Possui experiência em Gestão Pública e Pedagógica. Atua na editoria de Saúde e Bem-Estar do AQUINOTICIAS.COM, na plataforma Viva Vida.

