Samila Coelho aborda o absenteísmo na saúde durante o PROINTEC 2025

A 3ª edição do PROINTEC – Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde recebeu, no dia 7 de outubro, às 15h20, a palestrante Samila Coelho Figueira. Ela é referência em gestão pública e saúde coletiva, graduada em Serviço Social e especialista em Intervenção Psicossocial no Contexto das Políticas Públicas. A especialista construiu uma trajetória sólida dedicada, principalmente, ao fortalecimento dos serviços públicos de saúde.

Desde 2014, ela atua na Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, onde acumulou, dessa forma, experiência em gestão, regulação e planejamento estratégico. No Sul do Estado, coordenou o setor de Mandados Judiciais, supervisionou processos de autorregulação formativa e liderou o Projeto de Gestão do Acesso pelo ICEPi. Hoje, exerce o cargo de Superintendente Estadual de Saúde, reforçando sua atuação em políticas públicas.

Leia também – Música no processo de cura, no PROINTEC 2025, com Gilson Santos

Durante o PROINTEC 2025, Samila apresentou a palestra “Absenteísmo – causas e consequências na política de saúde e gestão de serviços”. O tema chama atenção porque o absenteísmo, ou seja, a ausência recorrente de profissionais em seus locais de trabalho, impacta diretamente a qualidade da assistência. Ele sobrecarrega equipes, eleva custos e compromete o atendimento à população.

O evento também oferece acesso a mesas-redondas, painéis e mostras de startups e empreendedores, com debates, sobretudo, sobre avanços tecnológicos na medicina, inovação em políticas públicas, bem-estar e práticas interdisciplinares. Considerado o maior evento do Espírito Santo na área, o PROINTEC é gratuito e oferece certificado de 16 horas para os participantes. CLIQUE AQUI E GARANTA SUA INSCRIÇÃO.

Patrocinadores

A iniciativa do evento é organizada pelo INADS, promovida pelo AQUINOTICIAS.COM, com patrocínio do HECI – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, apoio do HIFA, CEMES, Faculdade MULTIVIX e SISTEC e apoio institucional do Governo do Espírito Santo, SECTI, SESA, ICEPi e Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.