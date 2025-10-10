Saúde do ES monitora casos suspeitos de intoxicação por metanol

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou que não há casos positivos de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas no estado. Apesar disso, a equipe de vigilância mantém o alerta e o monitoramento contínuo em diversos municípios.

Atualmente, 15 casos foram notificados como suspeitos nas cidades de Colatina, Guaçuí, Serra, Viana, Vila Velha, Cariacica, Marataízes e Vitória. Desses, 14 já foram descartados, e um permanece sob investigação em Serra.

Monitoramento e protocolos de segurança

A Sesa esclarece que as notificações ocorrem imediatamente quando o paciente chega a qualquer unidade de saúde, pública ou privada. Caso os exames descartem a presença de metanol, o paciente permanece em observação por 24 horas, conforme o protocolo do Ministério da Saúde.

O órgão também reforça que, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não divulga informações pessoais sobre os pacientes.

Comunicação e transparência

A Secretaria da Saúde reforça que as atualizações oficiais sobre os casos suspeitos ocorrerão diariamente ao final do dia, sempre nos canais oficiais do Governo do Espírito Santo. Dessa forma, a população pode acompanhar as informações com segurança e transparência.

Além disso, o órgão orienta que a população mantenha atenção redobrada e siga cuidadosamente as recomendações das autoridades de saúde. O objetivo é reduzir riscos e evitar o consumo de bebidas de procedência duvidosa.

Confira as principais orientações da Sesa:

Evite bebidas alcoólicas sem rótulo ou lacre original. Produtos falsificados podem conter metanol e causar intoxicação grave. Procure atendimento médico imediato ao apresentar sintomas como dor de cabeça intensa, visão turva, náuseas, vômitos ou tontura após ingestão de álcool. Comunique a unidade de saúde mais próxima sobre qualquer suspeita de bebida adulterada na região. Denuncie irregularidades à Vigilância Sanitária do município ou por meio dos canais da Ouvidoria da Sesa. Acompanhe diariamente os boletins oficiais, publicados ao final de cada dia, para se manter informado sobre a situação no estado.

Por fim, a Secretaria destaca que a colaboração da população é essencial para garantir a eficácia das ações de monitoramento e prevenção. Assim, o Espírito Santo segue unido na proteção da saúde pública e na promoção da segurança de todos.