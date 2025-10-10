Saúde do ES monitora casos suspeitos de intoxicação por metanol
Sesa confirma ausência de casos de intoxicação por metanol e mantém monitoramento ativo no Espírito Santo.
A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou que não há casos positivos de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas no estado. Apesar disso, a equipe de vigilância mantém o alerta e o monitoramento contínuo em diversos municípios.
Atualmente, 15 casos foram notificados como suspeitos nas cidades de Colatina, Guaçuí, Serra, Viana, Vila Velha, Cariacica, Marataízes e Vitória. Desses, 14 já foram descartados, e um permanece sob investigação em Serra.
Monitoramento e protocolos de segurança
A Sesa esclarece que as notificações ocorrem imediatamente quando o paciente chega a qualquer unidade de saúde, pública ou privada. Caso os exames descartem a presença de metanol, o paciente permanece em observação por 24 horas, conforme o protocolo do Ministério da Saúde.
O órgão também reforça que, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não divulga informações pessoais sobre os pacientes.
Comunicação e transparência
A Secretaria da Saúde reforça que as atualizações oficiais sobre os casos suspeitos ocorrerão diariamente ao final do dia, sempre nos canais oficiais do Governo do Espírito Santo. Dessa forma, a população pode acompanhar as informações com segurança e transparência.
Além disso, o órgão orienta que a população mantenha atenção redobrada e siga cuidadosamente as recomendações das autoridades de saúde. O objetivo é reduzir riscos e evitar o consumo de bebidas de procedência duvidosa.
Confira as principais orientações da Sesa:
- Evite bebidas alcoólicas sem rótulo ou lacre original. Produtos falsificados podem conter metanol e causar intoxicação grave.
- Procure atendimento médico imediato ao apresentar sintomas como dor de cabeça intensa, visão turva, náuseas, vômitos ou tontura após ingestão de álcool.
- Comunique a unidade de saúde mais próxima sobre qualquer suspeita de bebida adulterada na região.
- Denuncie irregularidades à Vigilância Sanitária do município ou por meio dos canais da Ouvidoria da Sesa.
- Acompanhe diariamente os boletins oficiais, publicados ao final de cada dia, para se manter informado sobre a situação no estado.
Por fim, a Secretaria destaca que a colaboração da população é essencial para garantir a eficácia das ações de monitoramento e prevenção. Assim, o Espírito Santo segue unido na proteção da saúde pública e na promoção da segurança de todos.
