Psicólogo orienta como ter mais equilíbrio em 2026

Cuidar da saúde mental começa pelo entendimento do próprio sofrimento. Para o psicólogo Dr. Daniel Borges, graduando em ACT – Terapia de Aceitação e Compromisso e MBA Executivo em Gestão de Pessoas, pelo Centro Universitário São Camilo-ES, saúde mental não é viver sem dor, mas saber reconhecer emoções, limites e gatilhos. Em um cenário marcado por crises climáticas, econômicas, sociais, existenciais e outras, essa consciência se torna ainda mais necessária. Ao compreender o que sente e por quê, a pessoa reage de forma mais equilibrada, reduz os impactos do ritmo acelerado e preserva o bem-estar emocional.

Acompanhe a conversa entre o Viva Vida e o psicólogo Dr. Daniel Borges:

Como cuidar da saúde mental em um mundo cada vez mais acelerado e imprevisível?

Conforme o psicólogo, o primeiro passo é compreender o conceito de saúde mental. Ela não significa ausência de sofrimento. Pelo contrário, envolve reconhecer emoções, causas e reações. Dessa forma, a pessoa constrói respostas mais conscientes. Além disso, aprende a lidar melhor com ansiedade e incertezas. A imprevisibilidade exige flexibilidade psicológica. Hoje, tudo muda rápido. Por isso, muitas pessoas se sentem pressionadas a saber tudo e opinar sobre tudo. Nesse cenário, estabelecer limites se torna essencial. Quando definimos prioridades, ganhamos tempo para o autocuidado. Consequentemente, reduzimos preocupações que não agregam valor ao cotidiano.

Excesso de informação e equilíbrio emocional

O excesso de informações e notícias afeta o equilíbrio emocional?

Sim, afeta diretamente. A internet expõe as pessoas a notícias constantes. Além disso, algoritmos aceleram esse fluxo. Muitas informações chegam carregadas de opinião. Isso aumenta a sobrecarga emocional. Manter-se totalmente desinformado também não é saudável. No entanto, o equilíbrio surge ao consumir apenas o necessário. Borges orienta escolher veículos confiáveis. Além disso, recomenda definir um horário específico para se atualizar. Assim, a mente descansa e o emocional se preserva.

Quando o estresse se torna um problema

Quais sinais indicam que o estresse virou problema de saúde?

O estresse funciona como sinal de alerta. Quando ele é pontual, o organismo se recupera. Nesse caso, trata-se de estresse agudo. O problema surge quando os sintomas se tornam permanentes. Irritabilidade, insônia e dificuldade de relaxar indicam risco. Alterações de peso também merecem atenção. Cada pessoa reage de forma diferente. Mesmo assim, sofrimento contínuo exige cuidado profissional.

Instabilidade social, econômica e emocional

Como a instabilidade econômica e social impacta a saúde mental em 2026?

O contexto socioeconômico afeta diretamente o emocional. Isso ocorre porque muitas variáveis fogem do controle individual. Por isso, saúde mental envolve reação consciente ao sofrimento. Daniel orienta foco no que é possível controlar. Planejamento financeiro ajuda. Reduzir gastos não essenciais diminui ansiedade. Além disso, é importante atenção ao consumo estimulado pelas redes sociais.

Tecnologia, limites e bem-estar

De que forma a tecnologia pode ajudar ou prejudicar?

A tecnologia tanto facilita quanto adoece. Tudo depende dos limites estabelecidos. Ela agiliza processos e aproxima pessoas. Porém, também gera comparação e frustração. O uso consciente protege o bem-estar. Conteúdos que não agregam devem ser evitados. O que melhora a vida cotidiana deve permanecer.

Cobranças e autoconhecimento

Como estabelecer limites saudáveis diante de cobranças constantes?

O autoconhecimento vem primeiro. Saber quem se é evita assumir responsabilidades indevidas. Muitas pessoas acumulam funções no trabalho e na família. Isso gera sobrecarga emocional. Uma vida sem cobranças é utopia. No entanto, manter apenas as cobranças que realmente pertencem a você preserva a saúde mental.

Por que ainda é difícil falar sobre saúde mental?

Por que o tema ainda gera resistência?

Muitas pessoas associam saúde mental apenas a transtornos graves. Essa visão está ultrapassada. A psicologia moderna busca qualidade de vida. Além disso, trabalha na prevenção do sofrimento intenso.

Hábitos simples que fortalecem a mente

Quais hábitos simples ajudam em tempos de incerteza?

Alimentação saudável faz diferença. Atividade física regular também ajuda. Além disso, lazer, socialização e espiritualidade fortalecem o emocional. Reduzir o tempo de telas contribui significativamente.

Quando buscar ajuda profissional

Como reconhecer a hora de procurar ajuda?

Quando a pessoa não consegue lidar sozinha sem sofrimento intenso. Alterações no sono, na rotina e nas relações indicam alerta. Além disso, o impacto em pessoas próximas também importa.

Priorizar a saúde mental no início do ano

O que significa priorizar a saúde mental?

Significa cuidar de si. Envolve autoconhecimento, limites e aceitação das próprias limitações. Buscar bem-estar, independentemente das circunstâncias, define qualidade de vida ao longo do ano.

Diante de um tempo marcado por diversas crises e embates, priorizar a saúde mental deixou de ser opção e virou necessidade. Como destaca o psicólogo Dr. Daniel Borges, cuidar da mente envolve consciência, limites e escolhas diárias mais saudáveis. Ao reconhecer emoções, ajustar expectativas e buscar apoio quando necessário, é possível atravessar os desafios atuais com mais equilíbrio, autonomia emocional e qualidade de vida.

