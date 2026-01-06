Psicólogo orienta como ter mais equilíbrio em 2026
Especialista orienta como desenvolver equilíbrio emocional diante da pressão, da tecnologia e das incertezas atuais.
Cuidar da saúde mental começa pelo entendimento do próprio sofrimento. Para o psicólogo Dr. Daniel Borges, graduando em ACT – Terapia de Aceitação e Compromisso e MBA Executivo em Gestão de Pessoas, pelo Centro Universitário São Camilo-ES, saúde mental não é viver sem dor, mas saber reconhecer emoções, limites e gatilhos. Em um cenário marcado por crises climáticas, econômicas, sociais, existenciais e outras, essa consciência se torna ainda mais necessária. Ao compreender o que sente e por quê, a pessoa reage de forma mais equilibrada, reduz os impactos do ritmo acelerado e preserva o bem-estar emocional.
Acompanhe a conversa entre o Viva Vida e o psicólogo Dr. Daniel Borges:
- Como cuidar da saúde mental em um mundo cada vez mais acelerado e imprevisível?
Conforme o psicólogo, o primeiro passo é compreender o conceito de saúde mental. Ela não significa ausência de sofrimento. Pelo contrário, envolve reconhecer emoções, causas e reações. Dessa forma, a pessoa constrói respostas mais conscientes. Além disso, aprende a lidar melhor com ansiedade e incertezas. A imprevisibilidade exige flexibilidade psicológica. Hoje, tudo muda rápido. Por isso, muitas pessoas se sentem pressionadas a saber tudo e opinar sobre tudo. Nesse cenário, estabelecer limites se torna essencial. Quando definimos prioridades, ganhamos tempo para o autocuidado. Consequentemente, reduzimos preocupações que não agregam valor ao cotidiano.
Excesso de informação e equilíbrio emocional
- O excesso de informações e notícias afeta o equilíbrio emocional?
Sim, afeta diretamente. A internet expõe as pessoas a notícias constantes. Além disso, algoritmos aceleram esse fluxo. Muitas informações chegam carregadas de opinião. Isso aumenta a sobrecarga emocional. Manter-se totalmente desinformado também não é saudável. No entanto, o equilíbrio surge ao consumir apenas o necessário. Borges orienta escolher veículos confiáveis. Além disso, recomenda definir um horário específico para se atualizar. Assim, a mente descansa e o emocional se preserva.
Quando o estresse se torna um problema
- Quais sinais indicam que o estresse virou problema de saúde?
O estresse funciona como sinal de alerta. Quando ele é pontual, o organismo se recupera. Nesse caso, trata-se de estresse agudo. O problema surge quando os sintomas se tornam permanentes. Irritabilidade, insônia e dificuldade de relaxar indicam risco. Alterações de peso também merecem atenção. Cada pessoa reage de forma diferente. Mesmo assim, sofrimento contínuo exige cuidado profissional.
Instabilidade social, econômica e emocional
- Como a instabilidade econômica e social impacta a saúde mental em 2026?
O contexto socioeconômico afeta diretamente o emocional. Isso ocorre porque muitas variáveis fogem do controle individual. Por isso, saúde mental envolve reação consciente ao sofrimento. Daniel orienta foco no que é possível controlar. Planejamento financeiro ajuda. Reduzir gastos não essenciais diminui ansiedade. Além disso, é importante atenção ao consumo estimulado pelas redes sociais.
Tecnologia, limites e bem-estar
- De que forma a tecnologia pode ajudar ou prejudicar?
A tecnologia tanto facilita quanto adoece. Tudo depende dos limites estabelecidos. Ela agiliza processos e aproxima pessoas. Porém, também gera comparação e frustração. O uso consciente protege o bem-estar. Conteúdos que não agregam devem ser evitados. O que melhora a vida cotidiana deve permanecer.
Cobranças e autoconhecimento
- Como estabelecer limites saudáveis diante de cobranças constantes?
O autoconhecimento vem primeiro. Saber quem se é evita assumir responsabilidades indevidas. Muitas pessoas acumulam funções no trabalho e na família. Isso gera sobrecarga emocional. Uma vida sem cobranças é utopia. No entanto, manter apenas as cobranças que realmente pertencem a você preserva a saúde mental.
Por que ainda é difícil falar sobre saúde mental?
- Por que o tema ainda gera resistência?
Muitas pessoas associam saúde mental apenas a transtornos graves. Essa visão está ultrapassada. A psicologia moderna busca qualidade de vida. Além disso, trabalha na prevenção do sofrimento intenso.
Hábitos simples que fortalecem a mente
- Quais hábitos simples ajudam em tempos de incerteza?
Alimentação saudável faz diferença. Atividade física regular também ajuda. Além disso, lazer, socialização e espiritualidade fortalecem o emocional. Reduzir o tempo de telas contribui significativamente.
Quando buscar ajuda profissional
- Como reconhecer a hora de procurar ajuda?
Quando a pessoa não consegue lidar sozinha sem sofrimento intenso. Alterações no sono, na rotina e nas relações indicam alerta. Além disso, o impacto em pessoas próximas também importa.
Priorizar a saúde mental no início do ano
- O que significa priorizar a saúde mental?
Significa cuidar de si. Envolve autoconhecimento, limites e aceitação das próprias limitações. Buscar bem-estar, independentemente das circunstâncias, define qualidade de vida ao longo do ano.
Diante de um tempo marcado por diversas crises e embates, priorizar a saúde mental deixou de ser opção e virou necessidade. Como destaca o psicólogo Dr. Daniel Borges, cuidar da mente envolve consciência, limites e escolhas diárias mais saudáveis. Ao reconhecer emoções, ajustar expectativas e buscar apoio quando necessário, é possível atravessar os desafios atuais com mais equilíbrio, autonomia emocional e qualidade de vida.
Seguem contatos do Dr. Daniel Borges:
Instagram: @danielborgespsi
E-mail: [email protected]
Telefone: 28999815348