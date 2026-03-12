Sedentário magro: por que o peso ideal não garante saúde

Muitas pessoas associam peso adequado a boa saúde. No entanto, essa ideia começa a perder força entre especialistas. No Brasil, quase 40% da população adulta vive sedentária, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nesse cenário, médicos observam um perfil cada vez mais comum nos consultórios: o chamado sedentário magro. Portanto, o número na balança pode enganar.

Além disso, pessoas com peso aparentemente normal podem apresentar baixa massa muscular. Ao mesmo tempo, essas pessoas podem acumular gordura visceral perigosa. Consequentemente, o organismo sofre impactos metabólicos silenciosos. Assim, especialistas alertam que o conceito de saúde baseado apenas no peso precisa mudar.

O número da balança pode enganar

Endocrinologistas explicam que muitos pacientes celebram um peso estável. Entretanto, exames de composição corporal revelam outra realidade.

Segundo a médica, exames como bioimpedância frequentemente identificam porcentagem elevada de gordura visceral. Ao mesmo tempo, esses pacientes apresentam massa muscular muito baixa. Dessa forma, médicos classificam essa condição como obesidade oculta. Portanto, mesmo sem sobrepeso aparente, o corpo enfrenta riscos metabólicos relevantes.

Gordura visceral: o perigo invisível

A gordura visceral difere da gordura subcutânea. Enquanto a gordura subcutânea aparece no espelho, a gordura visceral permanece escondida entre os órgãos.

Além disso, essa gordura atua como um verdadeiro órgão inflamatório. Ela libera substâncias que provocam inflamação constante no organismo. Consequentemente, o risco de doenças crônicas aumenta.

Entre os principais problemas associados ao sedentário magro, destacam-se:

Diabetes tipo 2:

A resistência à insulina pode surgir mesmo em pessoas com peso normal.

Esteatose hepática:

O fígado acumula gordura de forma silenciosa e progressiva.

Doenças cardiovasculares:

Inflamações nas artérias elevam o risco de infarto e AVC.

Portanto, a aparência magra não protege contra doenças metabólicas.

Músculos protegem o metabolismo

Especialistas defendem uma mudança de perspectiva. O músculo precisa deixar o campo da estética e ocupar o campo da saúde.

Segundo Fernanda Parra, o tecido muscular funciona como motor metabólico. Ele consome glicose, regula a saciedade e reduz processos inflamatórios.

Quando uma pessoa abandona a atividade física, esse motor desacelera. Consequentemente, o metabolismo perde eficiência. Além disso, aumentam os riscos de doenças crônicas e perda de mobilidade. Assim, manter massa muscular torna-se uma estratégia de longevidade.

Exercício e alimentação equilibrada fazem diferença

A boa notícia envolve mudanças simples no estilo de vida. A prática regular de exercícios físicos fortalece músculos e melhora o metabolismo.

Além disso, o treinamento de força, como musculação, contribui para aumentar massa muscular. Esse processo ajuda a reduzir gordura visceral e melhora o controle da glicose.

A alimentação também exerce papel importante. O consumo adequado de proteínas auxilia na manutenção muscular. Portanto, nutricionistas recomendam incluir fontes proteicas ao longo do dia. Dessa forma, exercício e alimentação equilibrada atuam juntos na prevenção de doenças.

Saúde vai além do peso

Especialistas reforçam um recado claro: saúde não se resume ao peso corporal. A composição do corpo importa muito mais. Portanto, médicos recomendam avaliar indicadores como massa muscular, gordura visceral e nível de atividade física. Além disso, exames de composição corporal ajudam a identificar riscos silenciosos. Assim, abandonar o sedentarismo representa um dos passos mais importantes para proteger a saúde.

No fim das contas, o objetivo não deve ser apenas pesar menos. O verdadeiro foco precisa ser viver com mais vitalidade e longevidade.

Com base em informações do portal Terra.