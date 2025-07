Selita promove 6ª edição da Caminhada da Sustentabilidade

No próximo dia 20 de julho, a Cooperativa Selita promove a 6ª edição da Caminhada da Sustentabilidade, reunindo cerca de mil participantes entre cooperados, colaboradores, instituições parceiras e membros da comunidade. A concentração e saída será às 6h, na antiga fábrica da Selita, Av. Aristides Campos, bairro Campo Leopoldina com destino à atual sede, localizada no KM 413 da BR 101, comunidade São João das Lancha, em Cachoeiro de Itapemirim, um percurso de aproximadamente 12 quilômetros.

Mais do que uma atividade física, o evento tem como objetivo principal conscientizar sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e incentivar ações de impacto positivo na sociedade. No final do trajeto, será realizado o plantio de árvores e a das cestas básicas montadas com os alimentos arrecadados nas inscrições.

Com o tema “Selita é mais que leite, é qualidade de vida com sustentabilidade”, a caminhada reforça os valores do cooperativismo, a responsabilidade socioambiental e o compromisso da Selita com o desenvolvimento sustentável.

“A cada edição, fortalecemos o engajamento da comunidade e mostramos que pequenas ações, quando feitas de forma coletiva, têm um grande impacto. Nosso objetivo é promover saúde, consciência ambiental e solidariedade, caminhando juntos por um futuro melhor”, destaca o presidente Rubens Moreira.

A Caminhada da Sustentabilidade é uma das principais ações institucionais da Selita e integra o calendário anual de eventos que valorizam a produção cooperativa com responsabilidade ambiental, social e econômica.