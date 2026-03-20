Semaglutida mais barata? Entenda o que muda agora
O fim da patente da semaglutida deve reduzir preços e ampliar o acesso a tratamentos.
O Brasil inicia uma nova etapa no mercado farmacêutico. Nesta sexta-feira, a patente da semaglutida chega ao fim. A substância revolucionou o tratamento do diabetes tipo 2. Ao mesmo tempo, ganhou destaque no combate à obesidade. Com isso, o cenário muda rapidamente. Agora, novas empresas podem explorar essa molécula.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Consequentemente, a quebra da exclusividade abre espaço para concorrência. Dessa maneira, indústrias passam a desenvolver alternativas terapêuticas. Entre elas, surgem os biossimilares. Assim, o mercado se torna mais dinâmico e competitivo. Por outro lado, especialistas esperam impacto direto nos preços. Logo, pacientes podem acessar tratamentos com mais facilidade.
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Crescimento e popularização dos medicamentos
Nos últimos anos, a semaglutida conquistou grande visibilidade. Inicialmente, médicos indicaram o uso para diabetes. Posteriormente, estudos comprovaram perda de peso relevante. Por esse motivo, a substância ganhou espaço no tratamento da obesidade.
Atualmente, grandes farmacêuticas dominam esse segmento. A Novo Nordisk lidera com medicamentos como Ozempic e Wegovy. Ainda assim, os preços permanecem elevados. Em geral, os valores variam bastante conforme dose e indicação.
O que são os biossimilares
Com o fim da patente, empresas iniciam o desenvolvimento de biossimilares. Diferentemente dos genéricos, esses medicamentos não são cópias idênticas. Isso ocorre porque utilizam processos biotecnológicos complexos. Ainda assim, fabricantes seguem padrões rigorosos.
Portanto, órgãos reguladores analisam eficácia e segurança antes da liberação. No Brasil, a Anvisa conduz essa avaliação. Dessa forma, especialistas garantem equivalência terapêutica. Até o momento, estudos indicam resultados semelhantes ao medicamento original.
Redução de preços e maior acesso
Com mais fabricantes no mercado, a competição aumenta. Como resultado, os preços tendem a cair. Esse movimento pode transformar o acesso ao tratamento. Assim, mais pessoas poderão utilizar esses medicamentos.
Além disso, doenças como diabetes e obesidade apresentam alta prevalência no país. Por isso, a ampliação do acesso representa avanço relevante. Ao mesmo tempo, especialistas reforçam a importância do uso responsável. Ou seja, pacientes devem seguir orientação médica.
Estratégia da indústria farmacêutica
Diante desse cenário, empresas ajustam suas estratégias. A Novo Nordisk afirma que já se preparava para essa transição. Segundo a companhia, o fim de patentes integra o ciclo natural da inovação.
Enquanto isso, a indústria mantém investimentos em pesquisa. Dessa maneira, novos tratamentos devem surgir nos próximos anos. Além disso, o Brasil segue como mercado estratégico. A produção nacional também deve crescer, principalmente no segmento de injetáveis.
Com base em informações do portal Metrópoles.
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