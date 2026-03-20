Semaglutida mais barata? Entenda o que muda agora

O Brasil inicia uma nova etapa no mercado farmacêutico. Nesta sexta-feira, a patente da semaglutida chega ao fim. A substância revolucionou o tratamento do diabetes tipo 2. Ao mesmo tempo, ganhou destaque no combate à obesidade. Com isso, o cenário muda rapidamente. Agora, novas empresas podem explorar essa molécula.

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Consequentemente, a quebra da exclusividade abre espaço para concorrência. Dessa maneira, indústrias passam a desenvolver alternativas terapêuticas. Entre elas, surgem os biossimilares. Assim, o mercado se torna mais dinâmico e competitivo. Por outro lado, especialistas esperam impacto direto nos preços. Logo, pacientes podem acessar tratamentos com mais facilidade.

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Crescimento e popularização dos medicamentos

Nos últimos anos, a semaglutida conquistou grande visibilidade. Inicialmente, médicos indicaram o uso para diabetes. Posteriormente, estudos comprovaram perda de peso relevante. Por esse motivo, a substância ganhou espaço no tratamento da obesidade.

Atualmente, grandes farmacêuticas dominam esse segmento. A Novo Nordisk lidera com medicamentos como Ozempic e Wegovy. Ainda assim, os preços permanecem elevados. Em geral, os valores variam bastante conforme dose e indicação.

O que são os biossimilares

Com o fim da patente, empresas iniciam o desenvolvimento de biossimilares. Diferentemente dos genéricos, esses medicamentos não são cópias idênticas. Isso ocorre porque utilizam processos biotecnológicos complexos. Ainda assim, fabricantes seguem padrões rigorosos.

Portanto, órgãos reguladores analisam eficácia e segurança antes da liberação. No Brasil, a Anvisa conduz essa avaliação. Dessa forma, especialistas garantem equivalência terapêutica. Até o momento, estudos indicam resultados semelhantes ao medicamento original.

Redução de preços e maior acesso

Com mais fabricantes no mercado, a competição aumenta. Como resultado, os preços tendem a cair. Esse movimento pode transformar o acesso ao tratamento. Assim, mais pessoas poderão utilizar esses medicamentos.

Além disso, doenças como diabetes e obesidade apresentam alta prevalência no país. Por isso, a ampliação do acesso representa avanço relevante. Ao mesmo tempo, especialistas reforçam a importância do uso responsável. Ou seja, pacientes devem seguir orientação médica.

Estratégia da indústria farmacêutica

Diante desse cenário, empresas ajustam suas estratégias. A Novo Nordisk afirma que já se preparava para essa transição. Segundo a companhia, o fim de patentes integra o ciclo natural da inovação.

Enquanto isso, a indústria mantém investimentos em pesquisa. Dessa maneira, novos tratamentos devem surgir nos próximos anos. Além disso, o Brasil segue como mercado estratégico. A produção nacional também deve crescer, principalmente no segmento de injetáveis.

Com base em informações do portal Metrópoles.