Sexo ativo fortalece imunidade e melhora saúde geral

Manter uma vida sexual ativa traz benefícios que vão além do prazer. Conforme pesquisas, sexo reforça a imunidade e melhora a saúde física e mental. Portanto, eleva a qualidade de vida e protege o organismo contra infecções.

De acordo com a medicina, a atividade sexual aumenta a produção de imunoglobulina A (IgA), um anticorpo essencial contra infecções respiratórias. Além disso, o sexo reduz o estresse, diminuindo os níveis de cortisol e liberando hormônios do bem-estar, como endorfina, dopamina e ocitocina. Essas substâncias equilibram o sistema imunológico e ajudam a reduzir inflamações.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que a saúde sexual é fundamental para o bem-estar físico, psicológico e social. Não existe um número fixo, mas estudos indicam que uma ou duas vezes por semana já proporcionam imunidade. O importante é que a frequência respeite o desejo e o conforto do casal, sem gerar pressão.

Para aproveitar os benefícios do sexo, pratique relações seguras, use preservativos e cuide da saúde sexual. Uma vida sexual saudável contribui para o corpo e a mente, promovendo equilíbrio integral.

