Simpósio de Saúde, em Guaçuí, aborda a figura da mãe atípica e seus vários desafios
Veja como mães atípicas podem equilibrar cuidado com o filho e autocuidado na rotina.
Nos dias 14 e 15 de abril, Guaçuí sediará o Simpósio de Saúde – Saúde em Foco. Nesse cenário, o evento reunirá especialistas e ampliará debates qualificados sobre saúde. Entre os temas centrais, um painel destacará a relação entre mães atípicas e o autismo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, a programação gratuita mobilizará profissionais, estudantes e famílias. Assim, o simpósio ampliará o acesso ao conhecimento, enquanto fortalece a integração social e o diálogo entre ciência e comunidade. Garanta já sua inscrição gratuita, clique aqui.
Leia também – Guaçuí sedia 4ª edição de simpósio gratuito com foco em inovações médicas e autismo
Autismo e inclusão ganham espaço central no simpósio
Nesta edição, o tema será focado no dia 15. Nessa data, o evento sediará o I Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista.
Nesse sentido, especialistas discutirão diagnóstico, inclusão e neurodiversidade. Assim, o simpósio ampliará o entendimento sobre o funcionamento do cérebro neurodivergente.
Ao mesmo tempo, o debate buscará desmitificar conceitos. Consequentemente, promoverá mais informação e menos preconceito.
Mães atípicas entram no centro da discussão
Durante o seminário, o olhar sobre mães atípicas ganhará destaque com a Dra Lidiane Silva. Ela atua na saúde mental infantojuvenil e adulta. Ela possui pós-graduação em Psiquiatria e experiência clínica em TEA, TDAH, ansiedade e depressão. Além disso, dedica-se ao cuidado integral do paciente e da família.
Seu trabalho une conhecimento técnico e sensibilidade. Dessa forma, promove um olhar mais humano sobre os desafios da maternidade atípica.
De acordo com essa bagagem, ela estuda e apoia mães atípicas que enfrentam desafios constantes na rotina. Conforme a médica, inicialmente, muitas priorizam exclusivamente o cuidado com o filho. Contudo, esse comportamento gera desgaste físico e emocional ao longo do tempo. Por isso, o evento reforça uma mensagem importante: cuidar do filho exige equilíbrio pessoal. Assim, preservar a própria saúde mental se torna essencial.
O risco silencioso da sobrecarga emocional
Frequentemente, mães atípicas organizam terapias, consultas e rotinas intensas. Em contrapartida, deixam suas próprias necessidades em segundo plano.
Como resultado, o esgotamento emocional surge gradualmente. Nesse cenário, aparecem sinais como ansiedade, irritação e cansaço extremo. Portanto, reconhecer limites fortalece a saúde emocional. Logo, essa atitude contribui para um cuidado mais sustentável.
Estratégias práticas fortalecem o dia a dia
O Simpósio de Saúde também apresentará soluções aplicáveis à rotina. Assim, especialistas indicarão práticas simples e eficazes.
Confira algumas estratégias:
- Criar momentos diários de autocuidado
- Dividir responsabilidades com a rede de apoio
- Manter acompanhamento psicológico
- Estabelecer pausas durante o dia
- Respeitar limites físicos e emocionais
Dessa maneira, a mãe preserva energia e melhora a qualidade de vida.
Apoio emocional e rede de cuidado fazem diferença
Enquanto o cuidado com a criança exige dedicação contínua, o suporte emocional sustenta a mãe. Nesse contexto, a psicoterapia oferece acolhimento. Além disso, grupos de apoio promovem troca de experiências. Consequentemente, reduzem o isolamento e fortalecem vínculos.
Ao mesmo tempo, o trabalho multidisciplinar amplia resultados. Assim, profissionais atuam de forma integrada no cuidado familiar.
Simpósio promove informação, acolhimento e transformação
Ao reunir especialistas e comunidade, o PROINTEC 2026 fortalece o debates pertinentes e de alto nível. Dessa forma, o evento contribui para uma sociedade mais inclusiva. Portanto, o simpósio não apenas informa, mas também transforma realidades.
Serviço
- O que: PROINTEC 2026 – Saúde em Foco
- Quando: 14 e 15 de abril
- Onde: Centro de Eventos, Guaçuí/ES
- Entrada: Gratuita, com certificado
- Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guacui-2026-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/3365925
Com base em informações do Grupo Folha do Caparaó.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726