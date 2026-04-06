Simpósio de Saúde, em Guaçuí, aborda a figura da mãe atípica e seus vários desafios

Nos dias 14 e 15 de abril, Guaçuí sediará o Simpósio de Saúde – Saúde em Foco. Nesse cenário, o evento reunirá especialistas e ampliará debates qualificados sobre saúde. Entre os temas centrais, um painel destacará a relação entre mães atípicas e o autismo.

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Além disso, a programação gratuita mobilizará profissionais, estudantes e famílias. Assim, o simpósio ampliará o acesso ao conhecimento, enquanto fortalece a integração social e o diálogo entre ciência e comunidade. Garanta já sua inscrição gratuita, clique aqui.

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Autismo e inclusão ganham espaço central no simpósio

Nesta edição, o tema será focado no dia 15. Nessa data, o evento sediará o I Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista.

Nesse sentido, especialistas discutirão diagnóstico, inclusão e neurodiversidade. Assim, o simpósio ampliará o entendimento sobre o funcionamento do cérebro neurodivergente.

Ao mesmo tempo, o debate buscará desmitificar conceitos. Consequentemente, promoverá mais informação e menos preconceito.

Mães atípicas entram no centro da discussão

Durante o seminário, o olhar sobre mães atípicas ganhará destaque com a Dra Lidiane Silva. Ela atua na saúde mental infantojuvenil e adulta. Ela possui pós-graduação em Psiquiatria e experiência clínica em TEA, TDAH, ansiedade e depressão. Além disso, dedica-se ao cuidado integral do paciente e da família.

Seu trabalho une conhecimento técnico e sensibilidade. Dessa forma, promove um olhar mais humano sobre os desafios da maternidade atípica.

De acordo com essa bagagem, ela estuda e apoia mães atípicas que enfrentam desafios constantes na rotina. Conforme a médica, inicialmente, muitas priorizam exclusivamente o cuidado com o filho. Contudo, esse comportamento gera desgaste físico e emocional ao longo do tempo. Por isso, o evento reforça uma mensagem importante: cuidar do filho exige equilíbrio pessoal. Assim, preservar a própria saúde mental se torna essencial.

O risco silencioso da sobrecarga emocional

Frequentemente, mães atípicas organizam terapias, consultas e rotinas intensas. Em contrapartida, deixam suas próprias necessidades em segundo plano.

Como resultado, o esgotamento emocional surge gradualmente. Nesse cenário, aparecem sinais como ansiedade, irritação e cansaço extremo. Portanto, reconhecer limites fortalece a saúde emocional. Logo, essa atitude contribui para um cuidado mais sustentável.

Estratégias práticas fortalecem o dia a dia

O Simpósio de Saúde também apresentará soluções aplicáveis à rotina. Assim, especialistas indicarão práticas simples e eficazes.

Confira algumas estratégias:

Criar momentos diários de autocuidado

Dividir responsabilidades com a rede de apoio

Manter acompanhamento psicológico

Estabelecer pausas durante o dia

Respeitar limites físicos e emocionais

Dessa maneira, a mãe preserva energia e melhora a qualidade de vida.

Apoio emocional e rede de cuidado fazem diferença

Enquanto o cuidado com a criança exige dedicação contínua, o suporte emocional sustenta a mãe. Nesse contexto, a psicoterapia oferece acolhimento. Além disso, grupos de apoio promovem troca de experiências. Consequentemente, reduzem o isolamento e fortalecem vínculos.

Ao mesmo tempo, o trabalho multidisciplinar amplia resultados. Assim, profissionais atuam de forma integrada no cuidado familiar.

Simpósio promove informação, acolhimento e transformação

Ao reunir especialistas e comunidade, o PROINTEC 2026 fortalece o debates pertinentes e de alto nível. Dessa forma, o evento contribui para uma sociedade mais inclusiva. Portanto, o simpósio não apenas informa, mas também transforma realidades.

Serviço

O que: PROINTEC 2026 – Saúde em Foco

PROINTEC 2026 – Saúde em Foco Quando: 14 e 15 de abril

14 e 15 de abril Onde: Centro de Eventos, Guaçuí/ES

Centro de Eventos, Guaçuí/ES Entrada: Gratuita, com certificado

Gratuita, com certificado Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guacui-2026-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/3365925

Com base em informações do Grupo Folha do Caparaó.