Sinais iniciais de doenças neurológicas: como identificar cedo

Muitas pessoas ignoram os primeiros sinais de doenças neurológicas. Em geral, associam os sintomas ao envelhecimento ou ao estresse. No entanto, esse atraso prejudica o início do tratamento. Como resultado, a evolução da doença pode acelerar e comprometer a autonomia.

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Inicialmente, o corpo envia alertas discretos. Por exemplo, a perda de olfato pode surgir anos antes de sintomas evidentes. Ao mesmo tempo, formigamentos persistentes nas mãos e nos pés indicam alterações sensoriais relevantes. Além disso, episódios de desequilíbrio, tropeços e dificuldade de coordenação exigem atenção imediata.

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Alterações motoras e cognitivas

Com o passar do tempo, surgem sinais motores mais claros. Pequenos tremores em repouso aparecem com frequência. Em seguida, a rigidez muscular leve limita movimentos simples. Portanto, observar essas mudanças ajuda a antecipar diagnósticos.

Paralelamente, mudanças cognitivas também se manifestam. A pessoa perde interesse por atividades antes prazerosas. Além disso, lapsos de memória recente tornam-se recorrentes. Em alguns casos, o indivíduo se perde em trajetos conhecidos. Consequentemente, esses sinais podem indicar demência em fase inicial.

Sintomas silenciosos que merecem atenção

Embora menos visíveis, alguns sintomas físicos revelam alterações importantes. A fadiga intensa persiste mesmo após descanso adequado. Do mesmo modo, distúrbios do sono, como movimentos bruscos noturnos, surgem precocemente.

Adicionalmente, dores de cabeça com padrão novo devem ser investigadas. Alterações visuais, como visão dupla ou embaçada, também indicam risco. Por isso, monitorar a frequência e a intensidade desses sintomas faz diferença.

O que diz o especialista

Segundo o neurologista Dr. Marcos Paulo Travaglia, da Unimed Sul Capixaba:

“Alguns sinais neurológicos iniciais são frequentemente sutis e, por isso, acabam sendo ignorados; no entanto, podem fazer toda a diferença no diagnóstico precoce. Entre eles, destacam-se a perda recente de memória para fatos do dia a dia — e não apenas esquecimentos ocasionais —, alterações no comportamento ou na personalidade, tremores discretos ou lentificação dos movimentos, episódios breves de tontura ou desequilíbrio, além de dores de cabeça com padrão novo ou progressivamente mais intensas. Também merecem atenção sintomas como formigamentos persistentes, fraqueza em um dos lados do corpo e alterações na fala, ainda que transitórias. Esses sinais podem estar relacionados a doenças como a Doença de Alzheimer, a Doença de Parkinson ou até mesmo a um Acidente Vascular Cerebral em fase inicial. A principal orientação é clara: sintomas neurológicos novos, persistentes ou em evolução devem sempre ser avaliados. O diagnóstico precoce possibilita intervenções mais eficazes e contribui para uma melhor qualidade de vida do paciente.”

Diagnóstico precoce muda o futuro

Identificar sinais iniciais de doenças neurológicas garante mais chances de controle. Assim, o paciente inicia tratamentos mais eficazes. Consequentemente, reduz complicações e preserva a qualidade de vida.

Portanto, observe qualquer sintoma novo, persistente ou progressivo. Sempre que houver impacto na rotina, procure um especialista. Afinal, agir cedo transforma o prognóstico.

Com base em informações do portal Unimed Sul Capixaba.