Síndrome nefrótica: sintomas, causas e diagnóstico da filha de Júnior

Com tratamento adequado, muitas crianças entram em remissão e vivem bem. Ainda assim, a doença pode voltar e exige atenção constante. O caso de Lara alerta pais para sintomas que muitas vezes passam despercebidos , mas podem sinalizar algo mais sério.

O tratamento inclui corticoides, imunossupressores e diuréticos, além de dieta com pouco sal . Como a imunidade da criança diminui durante o uso de medicações, a família deve adotar cuidados extras — como o uso de máscaras em locais públicos, conforme explicou Júnior.

A doença ocorre quando os rins perdem proteína pela urina . Isso provoca inchaço , redução de albumina no sangue e risco aumentado de infecções. Em crianças, o primeiro sinal costuma ser o edema ao redor dos olhos , facilmente confundido com reação alérgica. Também podem surgir urina espumosa, cansaço, dor abdominal e apetite reduzido.

Júnior Lima e Monica Benini notaram algo estranho: os olhos da filha, Lara, de 3 anos, apareciam inchados pela manhã. A princípio, os médicos suspeitaram de alergia. Após consultas e medicações, o inchaço persistiu. Só depois de exames específicos, os pais receberam o diagnóstico: síndrome nefrótica , uma condição renal rara , mas mais comum do que muitos imaginam.

