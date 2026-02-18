Smartphone antes dos 12? Veja os riscos ocultos

Crianças que ganham smartphone aos 12 anos apresentam mais sintomas depressivos. Além disso, enfrentam maior risco de obesidade. Também dormem menos do que o recomendado. Portanto, a idade de aquisição importa. Um estudo publicado na revista Pediatrics analisou mais de 10 mil adolescentes. Consequentemente, os pesquisadores identificaram uma associação consistente entre uso precoce e impactos negativos.

O levantamento acompanhou jovens por até seis anos. Assim, os cientistas avaliaram tanto o tempo de tela quanto a idade do primeiro aparelho. Aos 12 anos, 64% já possuíam smartphone. Posteriormente, aos 14 anos, o número subiu para 89%. A idade mediana de aquisição ficou em 11 anos. Logo, o acesso ocorre cada vez mais cedo.

Riscos aumentam a cada ano de antecipação

Os pesquisadores identificaram que cada ano de antecipação eleva os riscos. Crianças com smartphone apresentaram 30% mais chance de depressão. Além disso, registraram 40% mais risco de obesidade. Também demonstraram 60% mais probabilidade de distúrbios do sono. Portanto, o impacto ultrapassa o simples tempo de uso.

Especialistas explicam que o aparelho funciona como amplificador. Ele amplia o sedentarismo. Intensifica a privação de sono. Ainda expõe a estímulos emocionais intensos. Consequentemente, a criança enfrenta desafios no neurodesenvolvimento.

Idade crítica: dos 8 aos 12 anos

Entre 8 e 12 anos, a criança consolida hábitos fundamentais. Nesse período, o cérebro amadurece áreas ligadas ao autocontrole. Além disso, o ritmo de sono se estabiliza. Também se fortalecem hábitos alimentares e motores. Portanto, interferências digitais podem comprometer esse processo.

O smartphone oferece estímulos constantes e altamente recompensadores. Assim, ele ativa mecanismos dopaminérgicos de forma repetida. Como resultado, pode criar dependência comportamental precoce. Além disso, pode desorganizar rotinas antes de sua consolidação.

Tempo de tela e recomendações médicas

Mesmo quando o uso não parece excessivo, os impactos surgem. O estudo mostrou média superior a cinco horas diárias entre 8 e 12 anos. Por isso, entidades médicas alertam para limites claros.

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até uma hora diária para crianças de 2 a 5 anos. Para 6 a 10 anos, indica entre uma e duas horas. Já adolescentes devem limitar entre duas e três horas. Além disso, especialistas defendem supervisão constante.

O que pais podem fazer agora

Primeiramente, evite telas no quarto durante a noite. Em seguida, estabeleça horários fixos de uso. Além disso, priorize atividades físicas e interação presencial. Sempre que possível, ofereça aparelhos sem acesso irrestrito à internet.

Sobretudo, trate o smartphone como ferramenta, não como etapa obrigatória. Afinal, maturidade digital exige preparo. Portanto, adiar o primeiro aparelho pode proteger o desenvolvimento físico e emocional.

