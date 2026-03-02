Surdez evitável avança com ruído e descuido
A surdez evitável cresce de forma silenciosa no Brasil. Principalmente, a exposição excessiva ao ruído acelera esse avanço. Além disso, o tratamento inadequado de infecções amplia o risco.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de jovens enfrentam perigo auditivo. Portanto, o problema já atinge escala global.
Atualmente, a sociedade convive com sons cada vez mais intensos. Trânsito, obras e música amplificada dominam a rotina urbana. Consequentemente, jovens apresentam queixas auditivas precoces. Muitos relatam zumbido e dificuldade para entender falas. Assim, a perda auditiva surge antes mesmo da suspeita.
Leia também – Vacinação protege contra surdez infantil, aponta estudo
Exposição sonora: não existe volume totalmente seguro
Especialistas alertam para um ponto essencial. Não existe volume totalmente seguro para lazer prolongado. Embora leis definam limites ocupacionais, o risco permanece. Quanto maior a intensidade, maior o dano acumulado. Além disso, o tempo de exposição multiplica o impacto.
Por isso, profissionais recomendam a regra 60/60. Ou seja, use fones até 60% do volume máximo.
Além disso, limite o uso a 60 minutos seguidos. Em seguida, faça pausas de 10 a 15 minutos. Dessa forma, as células auditivas se recuperam.
Situações comuns também elevam os decibéis. Secadores e aspiradores chegam a 95 dB.
Aulas de spinning ultrapassam 100 dB. Além disso, viagens com janelas abertas somam ruído constante. Portanto, o risco vai além de shows e festas.
Após exposição intensa, pratique repouso auditivo. Permaneça em ambientes abaixo de 60 dB por até 16 horas. Se surgir zumbido ou ouvido abafado, houve lesão temporária. Sem descanso adequado, o dano pode se tornar permanente.
Infecções mal tratadas também causam perda auditiva
Além do ruído, infecções respiratórias elevam o risco. Quando evoluem para otite média, comprometem a audição. Na maioria dos casos, a perda é temporária. Entretanto, tratamento inadequado gera complicações crônicas. Assim, estruturas do ouvido médio podem sofrer danos irreversíveis.
A vacinação também desempenha papel decisivo. Doenças como rubéola e meningite afetam a audição. Rubéola na gestação pode causar surdez congênita. Já a meningite pode provocar ossificação da cóclea. Portanto, manter vacinas atualizadas reduz sequelas graves.
Cotonete, medicamentos e outros riscos ocultos
Muitas pessoas usam cotonete de forma incorreta. No entanto, o objeto pode empurrar cera para dentro. Além disso, pode traumatizar o canal auditivo. Consequentemente, provoca obstrução e perda temporária.
Alguns medicamentos também oferecem risco auditivo. Antibióticos como gentamicina podem ser ototóxicos. Anti-inflamatórios e quimioterápicos também exigem cautela. Por isso, utilize remédios apenas com orientação médica.
Prevenção contínua protege a audição
A prevenção exige atenção constante aos hábitos diários. Primeiramente, controle o volume dos fones. Em seguida, trate infecções rapidamente. Além disso, mantenha o calendário vacinal atualizado. Essas medidas reduzem riscos de forma significativa.
Realize avaliação auditiva periódica. O teste da orelhinha deve ocorrer ao nascer. Antes da alfabetização, inclua audiometria no check-up. Após os 60 anos, o exame se torna indispensável. Assim, você detecta alterações precocemente.
Em resumo, a surdez evitável não surge por acaso. Ela resulta de escolhas repetidas ao longo do tempo. Portanto, adote hábitos conscientes e proteja sua audição. O silêncio, nesse contexto, funciona como aliado poderoso.
Com base em informações do portal Metrópoles.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726