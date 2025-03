SUS tem novidade: detecção precoce do câncer do colo de útero

O Sistema Único de Saúde (SUS) começará a substituir o exame de Papanicolau por um teste mais sensível ainda neste ano. A mudança tem como objetivo aprimorar, principalmente, a detecção precoce do câncer do colo do útero e aumentar a eficácia do rastreamento da doença.

Novo exame traz mais precisão

Diferente do Papanicolau, que identifica alterações celulares causadas pelo vírus HPV, o novo exame detecta diretamente a presença do DNA do vírus. Desse modo, essa abordagem permite um diagnóstico mais precoce, aumentando as chances de tratamento e prevenção do câncer. Além disso, a nova tecnologia reduz a necessidade de exames repetidos, melhorando a eficiência do atendimento.

Impacto na saúde pública

Dessa forma, a substituição do Papanicolau beneficiará milhões de mulheres, especialmente aquelas com menor acesso a serviços de saúde. O exame mais sensível contribuirá para reduzir a mortalidade causada pelo câncer do colo do útero, que ainda representa um grande desafio no Brasil. Segundo especialistas, diagnósticos mais precisos permitirão um acompanhamento mais eficiente e intervenções mais rápidas.

Implementação e acesso

O SUS pretende adotar o novo exame gradativamente, priorizando regiões com maior incidência da doença. As unidades de saúde receberão capacitação para realizar o procedimento de forma acessível e segura. A expectativa do Ministério da Saúde é ampliar o acesso ao exame e fortalecer as políticas de prevenção.

Prevenção continua essencial

Mesmo com a inovação, especialistas reforçam a importância da vacinação contra o HPV e do acompanhamento médico regular. A combinação de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado pode reduzir significativamente os casos de câncer do colo do útero no país.

