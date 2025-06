Talassemia: a doença genética que afeta a hemoglobina; proteja-se

Você já ouviu falar em talassemia? Apesar de pouco conhecida, essa condição genética atinge milhares de pessoas no mundo e já afetou até celebridades como Mariah Carey. A doença interfere diretamente na produção da hemoglobina, proteína essencial para o transporte de oxigênio no sangue.

A talassemia é uma doença hereditária, ou seja, passa de pais para filhos. De acordo com a hematologista Mariana Bonfim, da Unimed Sul Capixaba, a condição pode variar entre formas leves e graves. Entre os sintomas mais comuns, destacam-se:

Como a doença tem origem genética, o diagnóstico exige atenção. Pessoas com histórico familiar devem realizar exames específicos, ainda que assintomáticas. O tratamento varia conforme o grau da doença, mas pode incluir:

A médica ressalta que, com acompanhamento adequado, muitos pacientes levam uma vida ativa e saudável.

Compreender os sinais da talassemia e buscar orientação médica logo nos primeiros indícios garante melhores resultados no tratamento. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de controlar os efeitos da doença e preservar a qualidade de vida.

