Telas x olhos: Unimed orienta como lidar com esse problema

Celular, computador e tablet ocupam boa parte do dia. Por isso, passar horas diante de uma tela se tornou comum para estudar, trabalhar, conversar e descansar.

Mas existe um limite de tempo capaz de prejudicar os olhos? Segundo especialistas, a resposta depende menos do número de horas e mais da forma como cada pessoa usa os dispositivos.

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O uso prolongado e sem pausas pode causar ressecamento, ardência, sensação de peso, visão embaçada, lacrimejamento e dor de cabeça.

Além disso, a concentração diante da tela reduz a frequência das piscadas. Com menos piscadas, a lágrima evapora mais rapidamente e aumenta o desconforto ocular.

“Não existe um número único de horas que determine quando a tela passa a fazer mal aos olhos. O mais importante é observar como esse tempo é distribuído ao longo do dia e evitar períodos prolongados sem descanso visual”, explica Marcelo Laender Abrantes, oftalmologista da Unimed Sul Capixaba.

Afinal, quantas horas de tela fazem mal aos olhos?

Não existe uma quantidade fixa de horas que determine quando o uso de telas começa a prejudicar a saúde ocular.

O principal problema está no uso contínuo, especialmente durante atividades que exigem visão de perto. Por isso, fazer pausas regulares ajuda a reduzir o cansaço e o ressecamento.

Uma estratégia simples é a regra 20-20-20. A cada 20 minutos diante da tela, a pessoa deve olhar para um ponto distante cerca de seis metros.

O descanso deve durar pelo menos 20 segundos. A medida também aparece entre as orientações para reduzir sintomas relacionados ao esforço visual.

Durante as pausas, vale ainda piscar algumas vezes de maneira consciente e mudar o foco para uma distância maior.

A luz da tela pode causar danos permanentes?

A luz emitida por celulares, computadores e tablets não apresenta evidências de causar lesões permanentes nos olhos.

Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, o desconforto costuma estar mais relacionado ao uso prolongado e à forma como a pessoa utiliza o dispositivo. Portanto, reduzir o tempo contínuo diante da tela continua importante. Além disso, pequenas pausas ao longo do dia podem melhorar o conforto visual.

“Mais do que simplesmente contar as horas, é importante criar pequenas pausas ao longo do dia”, orienta o especialista.

Distância e iluminação ajudam a proteger os olhos

A organização do ambiente também influencia o conforto durante o uso de telas.

No computador, manter o monitor aproximadamente à distância de um braço pode ajudar. O ideal também é posicionar a tela de modo que os olhos fiquem levemente direcionados para baixo.

Além disso, reduza reflexos e brilhos excessivos. Ajustar o tamanho das letras também facilita a leitura e pode diminuir o esforço visual.

Evite ainda manter celulares e outros dispositivos muito próximos do rosto durante longos períodos.

Crianças precisam de atenção especial

Nas crianças, o cuidado merece atenção ainda maior. Atividades prolongadas de visão de perto, incluindo o uso de smartphones e outros dispositivos, estão associadas ao risco de miopia. Por outro lado, passar mais tempo ao ar livre pode ajudar a reduzir esse risco. Por isso, equilibrar atividades diante das telas com momentos ao ar livre faz parte de uma rotina mais saudável para crianças.

Óculos contra luz azul protegem os olhos?

Apesar da popularidade dos filtros contra luz azul, não existem evidências de que essa luz provoque doenças da retina ou degeneração macular.

Por esse motivo, a Academia Americana de Oftalmologia não recomenda óculos especiais com filtro de luz azul para prevenir danos oculares relacionados ao computador.

À noite, porém, reduzir o uso de telas pode ajudar por outra razão. A luz azul pode interferir no ritmo circadiano, que organiza o ciclo de sono e vigília.

Assim, diminuir a exposição antes de dormir e utilizar recursos como o modo noturno pode favorecer uma rotina de sono mais adequada.

Quando o cansaço visual exige avaliação?

O desconforto causado pelo uso prolongado de telas costuma melhorar após interromper a atividade.

Entretanto, sintomas frequentes ou persistentes merecem atenção. O mesmo vale para visão embaçada que não melhora, dificuldade para enxergar e alterações visuais recorrentes.

“Dor ocular persistente, visão embaçada que não melhora, dificuldade para enxergar ou qualquer alteração visual recorrente merece atenção”, alerta Marcelo Laender Abrantes.

Nem todo sintoma resulta apenas do excesso de tela. Portanto, uma avaliação oftalmológica pode identificar outras alterações que precisam de acompanhamento.

No Dia Mundial da Visão, celebrado em 8 de outubro, pequenos hábitos podem fazer diferença.

Fazer pausas, piscar com frequência, manter distância adequada e cuidar da iluminação ajudam a tornar o uso das telas mais confortável.

Além disso, avaliações oftalmológicas ajudam a acompanhar a saúde dos olhos quando surgem sintomas ou quando existe indicação para acompanhamento.