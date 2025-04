Telemedicina: a revolução digital que facilita o acesso à saúde; veja

A telemedicina, que integra tecnologia e medicina, permite a prestação de serviços médicos a distância. Essa prática possibilita que médicos atendam pacientes em qualquer localidade, inclusive em áreas remotas, utilizando dispositivos conectados à internet, como smartphones e tablets. Durante a pandemia de Covid-19, a telemedicina ganhou destaque ao facilitar consultas remotas e monitoramento de pacientes em isolamento.

Palestra no PROINTEC – Saúde In Foco

No dia 3 de abril, às 11h, o PROINTEC – Saúde In Foco, em Guaçuí, apresentará a palestra “Telemedicina: como a escassez de profissionais pode ser superada com a inovação”. O Dr. André Fonseca, especialista em inovação e gestor da plataforma MedAssist, conduzirá a sessão.

Foto: Divulgação/ Aqui Notícias

Benefícios da telemedicina

Conforme estudos, a telemedicina oferece diversos benefícios. Ela amplia o acesso a especialistas, reduz o tempo de espera por consultas e otimiza recursos no sistema de saúde. Além disso, permite o monitoramento contínuo de pacientes com doenças crônicas, melhorando a qualidade do atendimento.

Aplicações práticas

Profissionais de saúde utilizam a telemedicina para realizar consultas, interpretar exames e trocar informações médicas. Essa abordagem facilita a colaboração entre especialistas e aprimora a precisão dos diagnósticos. Além disso, pacientes em áreas remotas recebem atendimento sem a necessidade de deslocamento.

A palestra do Dr. André Fonseca no PROINTEC – Saúde In Foco oferecerá insights valiosos sobre como a inovação na telemedicina pode suprir a escassez de profissionais de saúde. Profissionais e interessados terão a oportunidade de compreender melhor as aplicações e benefícios dessa tecnologia no cenário atual.

