Terapia no ChatGPT: riscos e preocupações de especialistas

Nos últimos anos, as ferramentas de inteligência artificial (IA) têm se popularizado, principalmente no campo da saúde mental. Muitas pessoas estão usando chatbots e plataformas digitais, como ChatGPT, para compartilhar questões emocionais, tratando essas interações, dessa forma, como sessões de terapia. No entanto, é importante entender que essas respostas são apenas simulações, sem qualquer compreensão real do ser humano.

Principais riscos do uso de IA na saúde mental:

Falsa empatia : Embora as respostas possam parecer acolhedoras, a criação delas é com base em algoritmos e não refletem um real entendimento dos sentimentos.

: Embora as respostas possam parecer acolhedoras, a criação delas é com base em algoritmos e não refletem um real entendimento dos sentimentos. Falta de contexto emocional : As IA não possuem a capacidade de entender a complexidade emocional de uma pessoa, limitando suas respostas a padrões predefinidos.

: As IA não possuem a capacidade de entender a complexidade emocional de uma pessoa, limitando suas respostas a padrões predefinidos. Privacidade comprometida : Há o risco de dados sensíveis compartilhados com essas plataformas serem divulgados sem o devido consentimento.

: Há o risco de dados sensíveis compartilhados com essas plataformas serem divulgados sem o devido consentimento. Risco de orientações equivocadas: A IA pode reforçar padrões prejudiciais ou até sugerir ações que não são adequadas ao contexto emocional do usuário.

Vantagens e desvantagens do uso de IA, como CHatGPT

Vantagens :

: Suporte rápido em momentos de crise.

Acesso a uma plataforma acessível e constante.

Desvantagens :

: Não substitui o acompanhamento de um profissional qualificado.

A falta de supervisão pode agravar questões emocionais.

Acesso a uma plataforma acessível e constante.

Use com cautela

Embora a IA, como ChatGPT, possa oferecer alívio momentâneo, ela nunca deve substituir um terapeuta humano. A confiança em plataformas digitais para questões emocionais pode ter consequências negativas, desse modo, a longo prazo.