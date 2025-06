Teste da xícara detecta sinais iniciais do Alzheimer

Médicos e pesquisadores buscam formas cada vez mais simples e eficazes para identificar sinais iniciais de demência. Nesse contexto, o chamado teste da xícara de chá ganhou destaque por apontar possíveis indícios do Alzheimer ainda na fase inicial.

Como funciona o teste da xícara de chá para detectar Alzheimer?

Os especialistas pedem que o paciente execute a tarefa de preparar uma xícara de chá, do início ao fim. A pessoa deve pegar a chaleira, adicionar água, acionar o aquecimento, escolher o recipiente, selecionar o saquinho de chá e completar o preparo.

Embora pareça simples, essa sequência exige raciocínio, memória, planejamento e coordenação motora — justamente funções que o Alzheimer compromete nas fases iniciais.

Se o paciente esquecer etapas, inverter a ordem ou demonstrar confusão, os profissionais observam esses sinais como possíveis indicadores da doença.

Por que o teste ajuda no diagnóstico precoce?

O Alzheimer avança de forma lenta e silenciosa. Por isso, muitas vezes os sintomas passam despercebidos no início. No entanto, testes que envolvem tarefas do dia a dia revelam mudanças sutis no comportamento cognitivo.

Ao aplicar esse método, médicos conseguem agir mais cedo. Com isso, iniciam tratamentos, ajustam rotinas e orientam famílias de forma mais eficaz. Portanto, o teste da xícara de chá se destaca como ferramenta simples e acessível para identificar os primeiros sinais do Alzheimer. Quanto mais cedo os profissionais reconhecem os sintomas, mais tempo o paciente ganha em qualidade de vida.