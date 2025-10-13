Tiago Iorc alerta sobre saúde após hérnia de disco cervical

O cantor Tiago Iorc, de 39 anos, tranquilizou os fãs nesta segunda-feira (13) após passar por um procedimento na coluna. Internado às pressas com hérnia de disco cervical, ele contou que acordou com menos dor e deve receber alta em breve.

Em vídeos publicados nas redes sociais, o artista explicou que o problema surgiu devido à má postura. Ele passou longos períodos com o pescoço curvado, tanto ao tocar violão quanto ao usar o celular. O hábito, de acordo com os médicos, provocou inflamação na coluna e necessidade de bloqueio com injeções.

Leia também – Hérnia de disco tem cura? Entenda a condição que afeta a coluna

O cantor agradeceu as mensagens de apoio e fez um alerta importante nesse sentido: “Cuidem do corpinho, da alimentação e da cabecinha. Esses cuidados diários previnem muitas coisas”, afirmou.

O que é hérnia de disco cervical

A hérnia de disco ocorre quando o disco entre as vértebras se desloca e comprime, dessa forma, os nervos da coluna. Essa condição causa dor intensa e pode limitar, assim, os movimentos.

Sintomas mais comuns de hérnia cervical

Dor no pescoço e nos ombros.

Formigamento nos braços e mãos.

Dificuldade para movimentar o pescoço.

Perda de força muscular.

Tratamentos indicados

Medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos.

anti-inflamatórios e analgésicos. Fisioterapia com exercícios de fortalecimento e alongamento.

com exercícios de fortalecimento e alongamento. Correção postural e pausas durante o trabalho.

e pausas durante o trabalho. Procedimentos minimamente invasivos , como bloqueios de dor.

, como bloqueios de dor. Cirurgia, em casos graves ou persistentes.

Tiago Iorc reforçou a importância de buscar ajuda médica logo ao surgirem os primeiros sintomas. Cuidar da postura e manter o corpo ativo ajuda, dessa forma, a evitar novas crises.