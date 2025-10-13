Tiago Iorc alerta sobre saúde após hérnia de disco cervical
Tiago Iorc se recupera de hérnia de disco cervical e incentiva o autocuidado.
O cantor Tiago Iorc, de 39 anos, tranquilizou os fãs nesta segunda-feira (13) após passar por um procedimento na coluna. Internado às pressas com hérnia de disco cervical, ele contou que acordou com menos dor e deve receber alta em breve.
Em vídeos publicados nas redes sociais, o artista explicou que o problema surgiu devido à má postura. Ele passou longos períodos com o pescoço curvado, tanto ao tocar violão quanto ao usar o celular. O hábito, de acordo com os médicos, provocou inflamação na coluna e necessidade de bloqueio com injeções.
Leia também – Hérnia de disco tem cura? Entenda a condição que afeta a coluna
O cantor agradeceu as mensagens de apoio e fez um alerta importante nesse sentido: “Cuidem do corpinho, da alimentação e da cabecinha. Esses cuidados diários previnem muitas coisas”, afirmou.
O que é hérnia de disco cervical
A hérnia de disco ocorre quando o disco entre as vértebras se desloca e comprime, dessa forma, os nervos da coluna. Essa condição causa dor intensa e pode limitar, assim, os movimentos.
Sintomas mais comuns de hérnia cervical
- Dor no pescoço e nos ombros.
- Formigamento nos braços e mãos.
- Dificuldade para movimentar o pescoço.
- Perda de força muscular.
Tratamentos indicados
- Medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos.
- Fisioterapia com exercícios de fortalecimento e alongamento.
- Correção postural e pausas durante o trabalho.
- Procedimentos minimamente invasivos, como bloqueios de dor.
- Cirurgia, em casos graves ou persistentes.
Tiago Iorc reforçou a importância de buscar ajuda médica logo ao surgirem os primeiros sintomas. Cuidar da postura e manter o corpo ativo ajuda, dessa forma, a evitar novas crises.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui