Tiago Iorc alerta sobre saúde após hérnia de disco cervical

Tiago Iorc se recupera de hérnia de disco cervical e incentiva o autocuidado.

A foto mostra Tiago Iorg internado cdevido à hérnia de disco cervical
FOTO: Redes Sociais

O cantor Tiago Iorc, de 39 anos, tranquilizou os fãs nesta segunda-feira (13) após passar por um procedimento na coluna. Internado às pressas com hérnia de disco cervical, ele contou que acordou com menos dor e deve receber alta em breve.

Em vídeos publicados nas redes sociais, o artista explicou que o problema surgiu devido à má postura. Ele passou longos períodos com o pescoço curvado, tanto ao tocar violão quanto ao usar o celular. O hábito, de acordo com os médicos, provocou inflamação na coluna e necessidade de bloqueio com injeções.

O cantor agradeceu as mensagens de apoio e fez um alerta importante nesse sentido: “Cuidem do corpinho, da alimentação e da cabecinha. Esses cuidados diários previnem muitas coisas”, afirmou.

O que é hérnia de disco cervical

A hérnia de disco ocorre quando o disco entre as vértebras se desloca e comprime, dessa forma, os nervos da coluna. Essa condição causa dor intensa e pode limitar, assim, os movimentos.

Sintomas mais comuns de hérnia cervical

  • Dor no pescoço e nos ombros.
  • Formigamento nos braços e mãos.
  • Dificuldade para movimentar o pescoço.
  • Perda de força muscular.

Tratamentos indicados

  • Medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos.
  • Fisioterapia com exercícios de fortalecimento e alongamento.
  • Correção postural e pausas durante o trabalho.
  • Procedimentos minimamente invasivos, como bloqueios de dor.
  • Cirurgia, em casos graves ou persistentes.

Tiago Iorc reforçou a importância de buscar ajuda médica logo ao surgirem os primeiros sintomas. Cuidar da postura e manter o corpo ativo ajuda, dessa forma, a evitar novas crises.

