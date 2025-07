Toxina botulínica falsa assustou público e ativou Anvisa; confira

Toxina botulínica falsa assustou público e ativou Anvisa. Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a falsificação do lote C323399 da toxina botulínica tipo A, conhecida comercialmente como *Botulift, do laboratório *Blau Farmacêutica S.A gerou a interdição do produto. A embalagem do material apresenta erros visíveis, como a ausência do lacre de segurança e inconsistências no rótulo. A toxina botulínica falsa assustou público e ativou Anvisa.

Como a Anvisa detectou o problema

A Anvisa recebeu uma denúncia e, imediatamente, realizou a apuração. Assim, a própria fabricante confirmou que o lote C323399 não corresponde a nenhum produto legítimo. Além disso, a embalagem apresenta dados falsos, o que reforça o alerta para o risco do uso de substâncias sem procedência confiável.

Riscos do uso de produtos falsificados

Produtos falsificados, principalmente medicamentos injetáveis, podem causar danos graves à saúde. Desse modo, a aplicação da toxina botulínica exige rigor quanto à origem, armazenamento e validade. O uso de substâncias adulteradas pode provocar infecções, reações alérgicas severas e até risco de morte.

O que fazer ao identificar o produto

A Anvisa orienta os consumidores a não utilizarem o lote C323399. Caso alguém encontre esse produto em consultórios, clínicas ou farmácias, deve denunciar imediatamente por meio do site oficial da agência.

Fique atento aos sinais de falsificação

Para garantir a segurança, sempre verifique:

Nome correto do fabricante

Lacre de segurança intacto

Lote registrado na Anvisa

Rótulo legível e sem alterações

A Anvisa reforça que o uso de medicamentos deve seguir orientação médica e vigilância rigorosa. A falsificação de medicamentos é crime e ameaça direta à saúde pública.